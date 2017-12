Heineken começa hoje a recrutar estudantes (e dá cerveja grátis)

São Paulo – Estudantes do antepenúltimo ou penúltimo ano de diversos cursos universitários estão na mira da Heineken Brasil. A empresa abriu hoje inscrições para a segunda edição do seu programa de estágio e os estudantes podem se inscrever pelo site da 99jobs.

O valor da bolsa-auxílio não é divulgado oficialmente, mas na plataforma Love Mondays, em que profissionais revelam salários e avaliam empregadores, a remuneração média dos estagiários é de 1.389 reais, com base nas informações publicadas por 32 usuários do site.

Os estagiários também recebem benefícios como vale-alimentação, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, seguro de vida e até vale-cerveja que dá direito a 24 garrafas (long neck) por mês de qualquer rótulo do portfólio da companhia. Funcionários efetivos também têm direito a cerveja grátis.

Há oportunidades para quem tem inglês avançado nas áreas de marketing, vendas, assuntos corporativos, recursos humanos, finanças, produção e logística, entre outras. De acordo com a companhia, que opera em 10 estados brasileiros, até 31 de janeiro, data do encerramento das inscrições, as vagas serão atualizadas constantemente conforme a demanda das áreas.

Agora, há oportunidades para as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Itu (SP), Recife (PE), Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS).

No Brasil, a empresa detém as marcas Heineken, Eisenbahn, Baden Baden, Amstel, Devassa, refrigerante Itubaína, Água Schin, entre outras. “Buscamos universitários que queiram inovar e crescer junto com a companhia e tenham vontade de fazer parte de um processo de constante transformação e crescimento”, afirma, em nota, Renata Labruna, diretora de RH da Heineken Brasil.

O programa de estágio começa em 2018 e dura até o máximo de dois anos. Jovens engajados, comunicativos, com afinidade com o universo das bebidas e que queiram “arregaçar as mangas” têm mais chances de se destacar no processo seletivo.

A disputa de vaga acontece em quatro etapas: testes online, dinâmicas em grupo, entrevistas individuais e também com gestores da área.

SERVIÇO

Programa de estágio Heineken

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site 99jobs.