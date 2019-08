Há vagas: empresas com licença-paternidade maior e home office recrutam

São Paulo – Garantido na Constituição, o direito à licença – paternidade é de apenas cinco dias. Nesse período, o pai pode usufruir de folga remunerada. Mas, em 2016, a lei 13.257 instituiu o “Programa Empresa Cidadã”, quem adere ao programa dão mais 15 dias de folga.

Assim, os pais podem se afastar por 20 dias. A contrapartida para as empresas, é que elas podem deduzir do imposto sobre o lucro real o valor referente à remuneração paga nesse período estendido, segundo explicou o advogado especialista em Direito do Trabalho Marcelo Mascaro Nascimento. Outra forma de prorrogar o prazo pode acontecer por meio de negociação sindical e estabelecido em convenção coletiva.

Além da licença-paternidade estendida, o home office também tem sido oferecido como um benefício para pais, aumentando os níveis de satisfação profissional.

Nesse Dia dos Pais, o Glassdoor Brasil divulgou um levantamento com vagas em nove empresas que unem os três itens: licença-paternidade estendida, home office e bons índices globais de satisfação profissional. No site é possível verificar as avaliações de empresas, salários e oportunidades de emprego

Mondelēz

Nota global de satisfação dos empregados: 4,0

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Profissionais procurados: Data Scientist, Account Executive, Project Engineer, Sales Intelligence Coordinator e outros em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e outras cidades.

Link das vagas: Página da Mondelēz no Glassdoor

Takeda

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 4,5

Vagas abertas: Assistente Administrativo PCD, Analista de Produção Pleno, Consultor de Negócios e outros em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e outras cidades.

Link das vagas: página da Takeda

Wiz Soluções

Oferece licença-paternidade estendida

Nota global: 3,9

Vagas abertas: Desenvolvedor Front-end, Assistente de Negócios, Analista de Sistemas Pleno, Analista de Marketing, Product Owner e outros em Brasília (DF), Salvador (BA), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e outras cidades.

Link das vagas: na página Wiz Soluções.



Nubank

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 4,6

Vagas abertas: Mobile Software Engineer, Data Scientist, Data Analyst, Software Engineer, Recruiter, Product Manager, Product Designer e outras em São Paulo (SP).

Link das vagas: página do Nubank no Glassdoor

L’Oréal

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 4,0

Vagas abertas: Executivo de Contas, Consultor de Vendas, Analista de TI e outros em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Link das vagas: página da L’Oréal no Glassdoor

Loggi

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 4,2

Vagas abertas: Desenvolvimento de Software Pleno, Gerente de Inteligência Sênior, Key Account Manager, Especialista Fiscal, Estágio Financeiro e outras em São Paulo (SP).

Link das vagas: página da Loggi no Glassdoor

Banco PAN

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 3.9

Vagas abertas: Analista de PLD, Consultor Comercial, Assistente de Auditoria e outras em São Paulo (SP).

Link das vagas: Página do Banco PAN no Glassdoor



idwall

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 4,4

Vagas abertas: Frontend Developer, Desenvolvimento iOS, Analista Júnior de Atendimento, Desenvolvimento Java, Desenvolvimento Python, Analista de Segurança Sênior e outras em São Paulo (SP).

Link das vagas: Página do iDwall no Glassdoor

Cielo

Oferece home office e licença-paternidade estendida

Nota global: 3,8

Vagas abertas: Product Owner, Data Scientist, Scrum Master, Analista de Produtos, Especialista Financeiro, Especialista de People Analytics e outros em Barueri (SP), Santana de Parnaíba (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Link das vagas: página da Cielo no Glassdoor