Há um jeito divertido de parecer mais confiante no trabalho

Algumas pessoas nascem com o dom de saber usar o humor a seu favor, já outras precisam de aprender a dominar essa técnica. Um profissional que queira desenvolver ou aperfeiçoar habilidades de comunicação, deve investir em técnicas para crescer na carreira e parecer mais confiante no trabalho.

José Luiz Martins, humorista e um dos criadores da Empório da Palestra, que oferece um curso sobre como usar o humor como ferramenta profissional, afirma que ser bem humorado vai muito além de saber fazer piada. “Uma pessoa bem humorada passa segurança, tranquilidade e você tem a impressão de que a pessoa sabe o que está fazendo”, diz.

Não existe um manual com regras de quando e como contar piadas para quebrar o gelo em uma reunião, por exemplo. Para Regis Folco, humorista e também criador da Empório da Palestra, é muito mais ter habilidade de analisar o contexto, escolher o momento apropriado e fazer comentários relevantes sem ser invasivo.

Veja, abaixo, três razões para você ser mais bem humorado no trabalho.



Melhore o ambiente de trabalho e solucione problemas

Um ambiente de trabalho em que o mau humor domina, interfere negativamente nas relações interpessoais. O local fica com uma energia pesada, as pessoas ficam com medo de sugerir ideias, pois temem que as reações piorem ainda mais o cenário.

“O humor é muito mais que humor entretenimento. Ele ajuda você a questionar procedimentos e atitudes. Além de trazer mais leveza para o ambiente de trabalho, tira o medo de lidar com certas situações e desmistifica problemas. Faz com que você encare os problemas do tamanho que eles são”, afirma Martins.

Para ele, ser bem humorado no trabalho estimula a interação entre a equipe e incentiva as pessoas a traçarem melhores estratégias. É encarar tudo de forma racional e, ao mesmo, com positividade.

Demonstre confiança e passe segurança

Em 2009, Dick Costolo twittou a seguinte frase na noite anterior de assumir o cargo de COO: “First full day as Twitter COO tomorrow. Task #1: undermine CEO, consolidate power.”. Em tradução literal: “Primeiro dia inteiro como COO do Twitter amanhã. Tarefa # 1: enfraquecer o CEO, consolidar o poder.” As respostas foram positivas, ele assumiu o cargo e um ano depois realmente se tornou o CEO do Twitter.

Assumir um novo cargo pode ser estressante para os integrantes e cabe ao novo líder quebrar o gelo. Costolo fez de uma forma simples usando o bom humor. O mais importante, nesses momentos, é não deixar de ser autêntico. “Não tem nada mais irritante do que falsa alegria, é igual alguém tentar forçar a venda de algo para gente. Nosso instinto humano repulsa certas atitudes”, afirma Martins.

Conquiste qualquer audiência contando uma piada

Diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, não é preciso ser uma pessoa extrovertida para contar piada e fazer o público rir. Existem técnicas para você quebrar o protocolo de forma saudável e estratégica, seja em uma palestra ou reunião de trabalho.

“Tem que avaliar bem o contexto do momento. Colocar uma imagem divertida em uma apresentação, um gif, ou abrir com uma coisa engraçada que aconteceu com você naquela manhã, por exemplo, isso é bem vindo. Pois as pessoas gostam de sensações relacionadas ao bom humor. Simpatiza, aproxima e você conquista mais a audiência”, explica Folco.

Afinal, você quer que o público preste atenção no material que você preparou, absorva tudo que você tenha a oferecer. Para evitar situações constrangedoras, ele ressalta que aquelas piadas de humor pesado, agressivo e ácido devem ser deixadas de lado. Humor no ambiente de trabalho deve ser mais leve e inclusivo.