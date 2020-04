Grupo Soulan tem mais de 400 vagas de emprego abertas

O Grupo Soulan, empresa da área de Recursos Humanos, tem mais de 400 vagas de emprego abertas para atender a demanda criada pela pandemia do coronavírus.

Somente 250 das vagas são para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além da área de saúde, a empresa também contrata profissionais nas indústrias farmacêutica, de produtos de limpeza e química.

Os requisitos variam de acordo com cada cargo, mas há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A empresa também procura por auxiliares de farmácia, instrumentistas, terapeuta ocupacional, técnico em química, nutricionista, consultor comercial, entre outros.

A maioria das vagas é para a região metropolitana de São Paulo. A seleção será online, inclusive as entrevistas.

Durante o processo, os candidatos são informados sobre as empresas onde vão trabalhar. Hoje, 90% das vagas são temporárias, com o contrato feito pela Soulan, que fica responsável pela administração do trabalhador. Os demais contratos são efetivos, com contratação pela empresa que publicou a vaga.

Confira as oportunidades e como se candidatar no site.