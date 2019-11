Grupo Cataratas recruta idosos para programa “Vóvô estagiário”

São Paulo – O grupo Cataratas da área de ecoturismo está com vagas de estágio no Rio de Janeiro (RJ) para idosos que estejam fazendo qualquer curso de faculdade e que tenham netos.

O programa “Vóvô Estagiário” oferece bolsa-auxílio a partir de 800 reais e recebe inscrições pelo site Vagas.com até o dia 30 de novembro. Os candidatos precisam estar matriculados a partir do 3º período da graduação. Vale-transporte, vale-refeição, vale-cultura, folga de aniversário, massagem shiatsu são alguns dos benefícios oferecidos.

“Ter vontade de aprender coisas novas e se identificar com os valores do Grupo Cataratas são qualidades essenciais para que um candidato que queira participar do programa Vóvô estagiário. Mas o importante é este o encontro entre as diversas gerações, no qual todos aprendem e saem ganhando”, diz Robson Lourenço, gestor da área de Gente, Cultura e Carreiras do Grupo Cataratas, em nota.

Os candidatos vão passar pela triagem curricular, entrevistas e dinâmica de grupo. Na fase final haverá entrevistas com o gestor da vaga.