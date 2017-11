Governo oferece cursos gratuitos e online para todas as áreas

São Paulo — O Ministério do Trabalho lançou uma nova plataforma de cursos online em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Batizado de “Escola do Trabalhador”, o site é voltado para a capacitação de profissionais de todas as áreas. As aulas são gratuitas.

Para participar, não é preciso ter nenhum grau mínimo de escolaridade e nem cumprir qualquer outro requisito. Basta preencher um formulário com nome, e-mail e CPF. Quem obtiver a nota mínima para a aprovação receberá um certificado de curso de extensão fornecido pela UnB.

Por enquanto há 23 módulos disponíveis na plataforma. Há aulas sobre Excel básico, inglês aplicado ao trabalho, edição de imagens, segurança da informação, gestão de recursos humanos, análise de investimentos, entre outros temas.

Os cursos são divididos nos 12 eixos tecnológicos estabelecidos no Guia de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Ministério da Educação, de acordo com as definições da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Veja a seguir os conteúdos disponíveis por enquanto na plataforma, com seus respectivos links de acesso:

Informação e comunicação

*Segurança da informação

Ambiente e saúde

* Conhecendo o perfil do agente comunitário de saúde e seu processo de trabalho

*Cuidando de pessoas idosas

Turismo, hospitalidade e lazer

* Agenciamento de viagens

* Espanhol aplicado ao trabalho

* Inglês aplicado ao trabalho

Recursos naturais

* Análise de investimento

* Criando um negócio de sucesso

* Empreendedorismo na pesca

Desenvolvimento educacional e social

* Português básico para o mundo do trabalho

Produção alimentícia

* Higiene na indústria de alimentos

Segurança

* Segurança da informação

Produção cultural e design

* Edição e tratamento de imagens

Produção industrial

* Gestão da qualidade

Gestão e negócios

* Análise de investimento

* Comunicação escrita para o trabalho

* Criando um negócio de sucesso

* Demonstrações contábeis e sua análise

* Elaboração da folha de pagamento de empresas

* Fundamentos e processos de gestão de recursos humanos

* Introdução ao Excel

Infraestrutura

* Análise de riscos na construção civil

Controle e processos industriais

* Processos industriais