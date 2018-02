Governo da Irlanda paga seus estudos no país em qualquer área

Os interessados em estudar na Irlanda podem agora contar com apoio financeiro do governo irlandês. Graças ao programa International Education Scholarships, estudantes internacionais podem receber bolsas de estudo com duração de um ano, para graduação, mestrado e PhD. As inscrições vão até 23 de março de 2018.

O programa tem como objetivo atrair mais estudantes estrangeiros para universidades prestigiosas do país e consolidá-lo como referência em educação. Como parte da iniciativa, serão oferecidas 60 bolsas de estudo.

São elegíveis estudantes de graduação que desejem fazer o último ano em uma universidade irlandesa, bem como alunos interessados em pós-graduação. No caso de mestrados, é possível usar a bolsa como apoio para programas com duração de um ano.

Já os doutorandos podem recorrer à iniciativa para arcar com os custos de um ano de pesquisa – sendo que a duração total do PhD pode ser de três a quatro anos. Tanto para graduação quanto para a pós, não há limitação de área do conhecimento.

Como se candidatar

Antes de se inscrever no programa de bolsas, o estudante deve se candidatar à universidade de interesse. Em geral, esse processo segue um roteiro padrão: é necessário enviar essays, cartas de recomendação, testes de proficiência em inglês (como TOEFL e IELTS) e histórico acadêmico.

Uma vez com o aceite da universidade em mãos, é possível submeter os documentos para a bolsa. Os itens incluem um formulário com experiências acadêmicas, profissionais e voluntárias, um personal statement e duas cartas de recomendação.

Todos os documentos devem ser encaminhados ao e-mail GOI-IES2018@hea.ie, seguindo o modelo estabelecido pelo governo irlandês, até a data limite de 23 de março.

Como critério de avaliação para decidir quais alunos serão selecionados para estudar na Irlanda, o governo lista características como excelência acadêmica e profissional, boas habilidades de comunicação e boas motivações para concorrer à bolsa.

Quais os benefícios

Os benefícios da bolsa incluem isenção da tuition e das taxas acadêmicas da universidade estrangeira, bem como apoio financeiro no valor de 10 mil dólares, para cobrir despesas do estudante e manutenção no país europeu.

Para saber mais sobre o programa e sobre as possibilidades para estudar na Irlanda, basta acessar o site oficial da iniciativa.

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar