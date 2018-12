Governo da Dinamarca oferece bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

As Danish Government Scholarships, bolsas de estudo concedidas anualmente pelo governo dinamarquês estão com inscrições abertas até 1 de março. A iniciativa é voltada a estudantes de mestrado e PhD interessados em fazer intercâmbio na Dinamarca.

São aceitos candidatos que desejem passar entre 5 e 12 meses em instituições de ensino superior do país europeu. A cada ano, 50 meses são reservados a alunos brasileiros, distribuídos entre os estudantes selecionados para obter apoio financeiro.

Para ser um candidato elegível, é necessário estar matriculado em uma instituição brasileira, desenvolvendo um projeto de mestrado ou doutorado. Além disso, há vagas para alunos de graduação que estudem língua e cultura do país nórdico (por um período mínimo de dois anos) e queiram fazer intercâmbio na Dinamarca, durante um período de 5 a 10 meses.

Como se inscrever para as bolsas de intercâmbio na Dinamarca

Para se candidatar às bolsas de estudo, é preciso encaminhar uma série de documentos por e-mail para a Agência Dinamarquesa de Ciência e Educação Superior (pelo endereço kulturaftaler@ufm.dk).

Os primeiros passos são determinar quantos meses serão solicitados e detalhar o programa de estudos em que está matriculado atualmente no Brasil. Feito isso, é necessário listar as universidades dinamarquesas de interesse e explicar se já houve contato com tais instituições.

Entre os demais documentos exigidos, estão cartas de recomendação, diplomas já obtidos, histórico acadêmico e certificado de proficiência em inglês (como TOEFL e IELTS). Além disso, deve-se submeter um statement of interest, documento que explica os motivos pelos quais o período de intercâmbio na Dinamarca será positivo para o pesquisador.

Para saber mais informações sobre as possibilidades de intercâmbio na Dinamarca, basta acessar o site oficial das Danish Government Scholarships.