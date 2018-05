Google vai dar treinamento grátis para 4 mil profissionais de TI em SP

São Paulo – No dia 18 de maio, o Google dará um treinamento grátis para 4 mil desenvolvedores, programadores e especialistas em TI interessados em aprender as tecnologias Google Cloud Platform.

O evento será no Allianz Park, em São Paulo (SP) e as inscrições para participar estão abertas até a véspera do evento. Chamado de Google Cloud OnBoard o evento será transmitido via streaming e depois de São Paulo estão programadas edições no Rio de Janeiro e Porto Alegre.

As vagas são limitadas. Os participantes que fizerem todos os módulos, serão sete, ao todo, vão receber um certificado.

Podem fazer o treinamento desenvolvedores, gerentes de TI, analistas de sistemas, engenheiros de software e arquitetos de soluções que buscam explorar soluções de Cloud. Executivos da área de tecnologia também podem participar do Google Cloud OnBoard.

A expectativa é que sejam treinamentos 10 mil profissionais na América Latina neste ano. As capitais da Argentina, Chile e México são os próximos destinos da iniciativa, realizada em mais de 60 cidades ao redor do mundo.

Agenda do Google Cloud OnBoard:

• Credenciamento

• Construa o futuro da nuvem

• Módulo 1 – Apresentando o Google Cloud Platform

• Módulo 2 – Primeiros passos com o Google Cloud Platform

• Almoço

• Módulo 3 – Máquinas virtuais no GCP

• Módulo 4 – Armazenamento no GCP

• Módulo 5 – Contêineres no GCP

• Intervalo

• Módulo 6 – Aplicativos no GCP

• Módulo 7 – Desenvolvimento, Implantação e Monitoramento no GCP

• Módulo 7 – Big Data e Machine Learning no GCP

• Encerramento | Continue aprendendo com o Google Cloud

SERVIÇO

Cloud OnBoard 2018 – São Paulo/SP

Data: 18 de maio, a partir das 8h.

Local: Allianz Parque.

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.705.

Inscrições gratuitas: goo.gl/jrwkcN