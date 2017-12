Google, Uber, Nubank e Amazon estão com vagas abertas

Apesar de atuarem com produtos diferentes entre si, Google, Nubank e Uber têm bastante em comum.

Para começar, são algumas das primeiras marcas que vêm na memória quando pensamos em inovações disruptivas que mudaram para sempre o mercado em que atuam.

Também têm em comum o fato de valerem muito dinheiro e valorizarem uma cultura típica de startup, que inclui autonomia, flexibilidade e uma carga alta de desafios.





Todas as empresas mencionadas têm escritórios no Brasil e, no momento, estão em busca de novos talentos. Leia abaixo sobre as vagas abertas.

Google

O Google é assunto praticamente todos os dias: fala-se sobre como passar em seu concorrido processo seletivo, a importância da diversidade na empresa e o que é considerado um erro imperdoável no currículo, entre outros temas.

Em uma gigante que só cresce, novas vagas efetivas são frequentes.

Em São Paulo, há uma para quem gosta de games e tem pelo menos 5 anos de experiência com gestão de parcerias audiovisuais ou de entretenimento: Strategic Partner Manager. É uma oportunidade de gerenciar parcerias estratégicas e de conteúdo nesta área no YouTube.

No Rio de Janeiro, há outra vaga, de Technical Program Manager, para quem tem pelo menos 5 anos de experiência liderando projetos de serviço e software.

“Busco brilho no olho antes de mais nada”, disse Fábio Coelho, diretor geral do Google no Brasil, em Bate Papo com o NaPrática.org. “Busco também liderança, conhecimento, formação acadêmica boa e googliness, que é uma paixão por mudar o mundo e fazer diferente.”

Vale lembrar que, no Google, não é preciso estar formado em um curso ou outro para aplicar para uma vaga. Desde que você tenha experiência prática equivalente aos cursos indicados por eles, seu currículo será considerado. Confira essas e outras vagas aqui.

Uber

O Uber tem se expandido rapidamente Brasil afora e a oferta de vagas acompanha esse movimento. Hoje, a empresa tem mais de 40 posições abertas para diversos níveis e áreas, de cargos iniciais a chefias.

Atualmente, há opções em diversas cidades brasileiras, de Vitória a Macapá, incluindo para analista de projetos em São Paulo e coordenador de Marketing no Rio de Janeiro. Essas e outras oportunidades estão no site da Uber.

Nubank

No Nubank, uma das principais fintechs brasileiras e que tem sede em São Paulo, a contratação é contínua. Atualmente, há vagas como designer da área de marketing de performance e analista financeiro.

Há também uma vaga no time de Customer Experience, que inclui trabalhar três vezes por semana em uma escala diferenciada: às sextas, sábados e domingos ou aos sábados, domingos e segundas-feiras. Veja essa e outras oportunidades no site do Nubank.

Amazon

Há vagas de estágio em diversas áreas para trabalhar em São Paulo. O salário é de R$ 1900, mais benefícios, e as inscrições podem ser feitas até 10/12 pelo site da Companhia de Estágios.