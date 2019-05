Google cria doodle em homenagem ao Dia do Trabalho

São Paulo – Nesta quarta-feira, Dia do Trabalho, o Google criou um doodle reunindo links e notícias em homenagem à data.

Feriado em muitos países, o dia 1º de maio ficou marcado pela luta da classe trabalhadora quando, em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, operários começaram uma greve pedindo a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias.

Trabalhadores chegavam a cumprir entre 13 e 17 horas por dia nos Estados Unidos e na Europa em condições precárias de trabalho. Essa realidade só começou a mudar nas primeiras décadas do século 20, em países industrializados. No Brasil, a jornada de trabalho de 8 horas passou a valer

Conhecida como a Revolta de Haymarket, a paralisação foi geral nos EUA e se estendeu até 3 de maio quando a polícia de Chicago entrou em confronto com os grevistas. Centenas de pessoas foram presas e a violência feriu dezenas de pessoas, matando seis manifestantes.

No dia seguinte, com mais protestos e confrontos e mortes, a polícia prendeu os líderes do movimento. Alguns foram condenados à prisão perpétua e outros à forca.

A primeira homenagem à luta dos trabalhadores por melhores condições foi feita na França, quando em 1889, no dia 20 de junho, a segunda Internacional Socialista (uma organização de partidos socialistas e operários) reunida em Paris, convocou uma manifestação com o mesmo pedido de redução da jornada e proclamou o dia 1º de maio feriado, estabelecendo que os protestos seriam anuais a partir dali.

Quando o Senado da França, em 1919, estabeleceu em lei a jornada em 8 horas também declarou que a data de 1º de maio seria feriado no país. No ano seguinte foi a vez da União Soviética. Nos Estados Unidos não se comemora.

No Brasil, tornou-se feriado em 1925 e a data é também lembrada por conta da publicação da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), por Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1943, durante o Estado Novo (1937-1945).