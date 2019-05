Gol abre vagas exclusivas para contratar funcionários da Avianca

São Paulo – Enquanto algumas companhias aéreas disputam a compra de ativos da Avianca Brasil, a Gol Linhas Aéreas abriu um processo seletivo exclusivo para tripulantes técnicos e comerciais da empresa.

São vagas para comissários de bordo e copilotos, os interessados podem se inscrever pelo site Vagas.com.

“Reconhecemos todo o potencial do time da Avianca Brasil e poder contribuir com a recolocação desses colaboradores no mercado de trabalho é motivo de orgulho para todos nós do Time de Águias”, diz Jean Nogueira, diretor executivo de Gente e Cultura da GOL.

A Avianca Brasil, operada pela Oceanair Linhas Aereas, teve seu plano de recuperação judicial aprovado pelos credores em abril. Ela era a quarta maior companhia aérea do país e será desmembrada em sete Unidades Produtivas Isoladas (UPIs).

Para se candidatar ao cargo de copiloto, é necessário ter ensino médio completo e conhecimentos de inglês, passaporte e visto americano B1 e B2 com validade acima de 6 meses.

Além das documentações obrigatórias, como licença de piloto comercial, habilitação de voo por instrumentos, habilitação para voo em aeronaves multimotores ou para voo em aeronave “tipo” válidos. Confira detalhes no perfil da vaga.

Os comissários também precisam de ensino médio completo, sendo o diploma de nível superior um diferencial. Também é necessário o conhecimento intermediário de inglês e as certificações obrigatórias. Confira mais detalhes sobre o cargo.

Segundo o site Love Mondays, que disponibiliza as avaliações anônimas de funcionários, os comissários de voo na companhia recebem uma média de R$ 5.470 e os copilotos, R$ 11,320.