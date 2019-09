Globo, Whirlpool e mais 55 empresas com vagas de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Aperam South America – estágio

Vaga aberta para estágio em São Paulo, na área Comercial, para estudantes dos cursos superiores em Administração, Comércio Exterior ou Engenharia de Produção a partir do 3º período. É importante ter conhecimento do pacote office e estudar no período noturno.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 6 de setembro, mandar e-mail com o assunto “Estágio Comercial” para leticia-batista.silva@aperam.com

Movile – estágio e trainee

São mais de 100 oportunidades para trabalhar em empresas como iFood, Sympla, Zoop e PlayKids, nas localidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), São Carlos (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Todos os cursos e faculdades são aceitos nos dois programas. É preciso estar cursando ensino superior no caso de candidatos a estágio e ter até três anos de formatura para os interessados no programa de jovens talentos.

Salário: compatível com o mercado

Inscrições: até 7 de setembro pelo site da Movile

Oxiteno – estágio e trainee

As vagas para cidades do estado de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. No estágio, os candidatos deve ter conhecimento, intermediário ou avançado de inglês e ter formatura prevista entre julho e dezembro de 2021. São aceitos diversos cursos, entre eles Biologia, Engenharias, Farmácia e Comércio Exterior. No trainee, serão admitidos candidatos com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, com inglês avançado ou fluente, e disponibilidade para residir na cidade de São Paulo durante os três primeiros meses do Programa.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pelo site

Sascar – trainee

As vagas são para jovens de todos os cursos com até 2 anos de formado. O Programa tem duração de 2 anos, no primeiro ano, o jovem terá uma visão geral de todos os negócios da companhia através da vivência nas áreas comerciais e de operações, proporcionando amplo conhecimento sobre as necessidades dos clientes, no segundo ano o trainee desenvolverá projetos estratégicos nas principais áreas de negócio.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pela página do Trainee Sascar.

Scania – estágio

São 50 vagas 2020 em diversas áreas na região de São Bernardo do Campo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Red Bull – trainee

Programa para trabalhar nas equipes de vendas e marketing. Podem se candidatar jovens graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. É necessário ter fluência em inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do programa

Ultragaz 2020 – estágio

São mais de 30 vagas em diversas áreas e localidades.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro Site da Companhia de Estágios

Mattos Filho – estágio e trainee

São 100 vagas entre oportunidades de estágio e de trainee. Os candidatos devem ter formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 Para estágio, as oportunidades são para trabalhar nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e, para trainee, as vagas são em São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Mattos Filho

ALCOA – estágio

São 65 vagas em várias regiões do Brasil para estudantes de diversos cursos.

Salário: compatível com o mercado e vários benefícios

Inscrições: até 8 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

SOMPO – estágio

Vagas em São Paulo para estudantes cursando Administração, Finanças, Economia, Engenharia, TI, Ciências Atuariais, Seguro ou área correlatas, com formação entre dezembro de 2020 e 2021. Também é um pré-requisito o conhecimento intermediário de inglês.

Salário: bolsa compatível com mercado e benefícios diferenciados, como 13º, acupuntura e cabine de cochilo

Inscrições: até 8 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Braskem – estágio

São 280 vagas de estágio universitário e técnico distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Sul. Os estudantes podem estar matriculados em cursos variados, como Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharias, Química e Relações Internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de setembro pelo site

Raízen – estágio e trainee

São mais de 500 vagas divididas entre Estágio, Trainee, Estágio de Verão e Aprendiz. As oportunidades estão disponíveis nas mais diversas áreas da empresa, como produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, área comercial, recursos humanos, jurídico, finanças, marketing e tecnologia da informação O estágio é para estudantes do penúltimo e último ano da graduação. O trainee é para quem concluiu o ensino superior até dezembro de 2018. O estágio de verão é para estudantes de todos os cursos que estão entre o primeiro e o penúltimo ano. E as vagas de aprendiz são para jovens cursando ou que já finalizaram o Ensino Médio e/ou Técnico, sem registro anterior como aprendiz.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Raízen

Louis Dreyfus Company (LDC) – trainee

Programa para recém-formados de qualquer curso para trabalhar nas áreas de Trading, Indústria, Logística, Finanças, Comercial, TI ou Armazenagem. Para se candidatar, os profissionais devem ter completado a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, além de nível avançado ou fluente em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da empresa, na seção Carreiras

Grupo Boticário – estágio e trainee

Para os dois programas, estudantes e recém-formados de todos os cursos e faculdades são elegíveis. O inglês não é um requisito eliminatório no processo de seleção. Para o estágio, os candidatos devem ter graduação prevista para julho a dezembro de 2020 e com mobilidade para estagiar em Curitiba, São Paulo ou Camaçari. No trainee, a empresa procura estudantes com a conclusão da graduação prevista para dezembro de 2019 e oferece vagas em escritórios de Curitiba e São Paulo.

Salário: no trainee, o salário é de 6.800 reais. No estágio, é de 1.880 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site

Facebook – estágio

São vagas para áreas de vendas e operações, parcerias de mídia na América Latina e na área de engenharia de soluções..Estudantes de qualquer curso, com previsão de formatura entre dezembro de 2020 e julho de 2021 e nível intermediário de inglês podem se inscrever.. A empresa quer que jovens de todo o Brasil se inscrevam para o programa, ajudando com custos durante a seleção.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Cia. de Talentos

Recruta Stone – jovens talentos

Para se inscrever não é necessário ter competências técnicas, experiência ou formação acadêmica, basta ter pelo menos 18 anos. O número de vagas não foi definido.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de setembro pelo site Recruta Stone

GTM Holdings – trainee

São sete vagas com oportunidades em São Paulo e Guarulhos, além de posições no México, Colômbia, Peru, Costa Rica e Guatemala. Os candidatos devem ter formação de dezembro de 2017 a julho de 2019 nos cursos de Administração de Empresas; Ciências Contábeis; Economia; Engenharias.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da Page Talent

Citrosuco – estágio

São diversas vagas para Araras, Catanduva, Iaras, Matão, Nova Europa e Nova Granada, em são Paulo. Podem se candidatar jovens de diversos cursos com previsão de conclusão entre 2020 e 2021. Os estagiários passarão por um sólido programa de desenvolvimento, conhecendo toda a cadeia produtiva, desde a produção da laranja até o embarque no navio.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pela página do Estágio Citrosuco

Falconi – estágio e trainee

Os candidatos a estágio devem ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter previsão de formatura de julho de 2020 a dezembro de 2021. Para trainee, a empresa recruta candidatos com disponibilidade para residir em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro com conclusão da graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site Jovem Falconi

Lojas Quero-Quero – trainee

Programa oferece oportunidades para trabalhar na matriz da empresa, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Todas as graduações são aceitas, mas há preferência por engenharias, economia e administração. É necessário inglês avançado e ter formatura prevista entre 2017 e 2019.

Salário: não informado, empresa oferece benefícios como Plano de Participação nos Resultados e refeitório no local

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da empresa

VLI – trainee

Podem participar universitários com formação concluída entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de engenharias ( todas), administração,– arquitetura, economia, comércio exterior, sistemas de informação, ciências da computação, estatística, física, matemática, química. Conhecimentos intermediários em inglês (uma mudança em relação às edições passadas em que o nível exigido era avançado).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Kenoby

CPFL energia – estágio

São mais de 100 vagas para estudantes de ciências humanas e exatas no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Há oportunidades para trabalhar nas cidades de Campinas, Bauru, Indaiatuba, Jaguariúna, Piraju, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Pardo, Sorocaba, São Leopoldo, Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria. Os postos são direcionados para alunos matriculados no penúltimo ou último ano de graduação ou formação técnica em 2020. Há vagas para quem é das áreas de administração, análise de sistemas, arquitetura, ciência da computação, comércio exterior, direito, economia, entre outras. Áreas de eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica e segurança do trabalho são elegíveis para estágio técnico.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da CPFL

Centauro – trainee

São vagas para recém-formados entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019 em cursos das áreas de exatas ou humanas. É necessário ter conhecimentos avançados em língua inglesa e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais.

Salário: compatível com o mercado, PLR e benefícios

Inscrições: até 16 de setembro pelo site

Grupo Energisa – trainee

São 14 vagas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, Sergipe, Rondônia e Acre. Os candidatos devem ser dos cursos de Engenharia Elétrica ou Engenharia de Energia, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da Kenoby

YDUQS/ Estácio – trainee

Estudantes dos cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Matemática, Economia, Pedagogia, Psicologia, Ciências Econômicas e Engenharias. É necessária formação de dezembro de 2016 a dezembro de 2019 e domínio intermediário do Excel. O candidato precisa estar disponível para viagens e ter mobilidade para mudança pós-programa.

Salário: não informado. Benefícios: programa de desenvolvimento de carreira, vale transporte, assistência médica e odontológica, bolsa de estudos, gympass, vale-alimentação ou refeição.

Inscrições: até 16 de setembro pela Página da Page Talent

Banco Votorantim – estágio

São 20 vagas para estudantes do ensino superior, sem curso definido, e com noções de inglês. Os candidatos devem ter previsão de formação entre julho e dezembro de 2021.

Salário: até 2.302,52 reais e benefícios

Inscrições: até 16 de setembro pelo site

Ensina Brasil – trainee

Programa de desenvolvimento de lideranças para recém-formados em diversas carreiras de bacharelado e licenciatura (engenharia, letras, administração, física, etc..) para atuarem por 2 anos como professores em escolas públicas pelo Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de setembro pela página do Programa Ensina Brasil

Amazon – estágio

Há vagas para área de Tecnologia e negócios para sua sede em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Whirlpool – estágio e trainee

As oportunidades de trainee são para todas as áreas da empresa e nas cidades de São Paulo, Joinville (SC), Manaus (AM) e Rio Claro (SP). É necessário ter inglês avançado e formação universitária em qualquer curso com conclusão entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019.

A empresa também abriu vagas de estágio, nas mesmas cidades, para todos os cursos. É importante que os estudantes tenham residência ou disponibilidade de estagiar nas regiões específicas das vagas.

Salário: para o trainee, remuneração compatível com o mercado e benefícios (dois dias de home office, um dia por mês com meia jornada de trabalho, previdência privada). Para o estágio, bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: para o trainee, até 17 de setembro, pelo site da Cia. de Talentos. Para o estágio, até 30 de setembro, pelo site.

Globo – estágio

O programa oferece vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília para estudantes universitários – com previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 – e de nível técnico – formandos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 – dos cursos de Administração, Jornalismo, Publicidade, Engenharia, Técnico em Eletrônica, Telecom e Informática, entre outros.

Salário: bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 20 de setembro pelo site do Vem Pra Globo

Air Liquide – estágio

Programa para estudantes de cursos universitário e técnicos de diferentes áreas, como Administração, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias. Para os cursos superiores, é necessário ter nível avançado de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 20 de setembro pelo site

Spot Educação – trainee

As vagas são para atuar nos setores acadêmico, financeiro, gente e gestão, marketing, operações, soluções educacionais, novos negócios e tecnologia da informação, dentro da própria holding ou de uma das unidades de negócio que fazem parte da Spot Educação: a rede de escolas de inglês Cultura Inglesa que atua no RJ, DF, ES, GO e RS , a escola de tecnologia codeBuddy, o programa bilíngue Edify e a plataforma Cultura Online.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de setembro pelo site Spot Educação

B. Braun Brasil – trainee

As vagas são para Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Interior de São Paulo (regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Campinas, Sorocaba, Limeira, Piracicaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado). Ocandidato deve ter formação superior em qualquer área, ter concluído os estudos entre julho de 2017 e julho de 2019 e inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de setembro pelo site

Saint Gobain – trainee

São 28 vagas distribuídas em diversas áreas, como Industrial, Comercial e Compras, Produto, Supply Chain, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças, Marketing e Recursos Humanos. Podem se inscrever profissionais formados há, no máximo, dois anos em qualquer graduação das áreas de Exatas ou Humanas. É necessário ter inglês avançado ou fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de setembro pelo site

Paranapanema – estágio

Para participar é preciso ser aluno do ensino superior de qualquer curso e com a conclusão prevista para 2021. O Programa tem duração de 2 anos e os estagiários participarão de três diferentes tipos de desenvolvimento: Treinamentos de conhecimento do negócio; Treinamentos técnicos e comportamentais; Rituais de gestão.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de setembro pela página do Estágio Paranapanema.

White Martins – estágio

São 40 vagas em todo o Brasil para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produção), Direito e Química e com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2021.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 27 de setembro pelo site

Leroy Merlin – trainee

São 25 vagas na área de comércio e gestão distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Podem participar candidatos que estejam cursando o ensino superior, com previsão para término em 2019, ou que sejam formados a partir de 2016 em curso de graduação de diversas áreas de interesse e que estejam disponíveis para mudanças.

Salário: salário e benefícios compatíveis ao mercado

Inscrições: até 29 de setembro pelo site

Enel – estágio

São cerca de 20 vagas em Barueri. Podem se candidatar estudantes no penúltimo ou o último ano do ensino superior ou técnico das áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação, Marketing e Engenharias Elétrica, Civil e de Produção. É necessário ter inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Ingredion – estágio

Serão 15 vagas espalhadas em São Paulo (escritório central), Mogi Guaçu (SP), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE), para as áreas de engenharia, produção, inovação, vendas, tecnologia e comunicação.

Salário: bolsa-auxílio, 13º salário e benefícios

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

Domino’s Pizza – trainee

O primeiro programa de trainee da empresa tem 10 vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas candidatos de todo o país podem se inscrever. Eles precisam ser formados nos últimos dois anos ou com conclusão do curso prevista para janeiro de 2020 nos cursos de engenharias, economia, matemática, comunicação, marketing, psicologia, finanças, gestão, ciências atuariais e ciências contábeis. É preciso ter Inglês avançado e conhecimento avançado de Excel, além de disponibilidade para viajar.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de outubro pelo site do Eureca

Mercedes-Benz – estágio

As vagas são para as fábricas de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG), na unidade de Campinas (SP) e nos escritórios regionais (Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro). Há oportunidades para as áreas de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento; Produção; Recursos Humanos; Compras; Vendas & Marketing; Finanças e Controlling e Tecnologia da Informação. É necessária formação acadêmica até dezembro de 2022 e nível intermediário de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site Vagas.com

Logicalis – estágio

São 30 vagas em Barueri, Campinas, São Paulo ou no Rio de Janeiro para estudantes universitário com previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística ou Sistemas da Informação. É necessário ter nível intermediário de inglês e o espanhol é desejável.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 31 de outubro pelo site da Cia. de Estágios

ArcelorMittal Brasil – estágio

São 698 oportunidades em 22 cidades brasileiras para estudantes de cursos técnico e superior de diversas áreas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A contratação está prevista no segundo semestre 2019 e em 2020.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 27 de novembro pelo site

GetNinjas – estágio

A startup tem vagas de estágio de Business Intelligence/Data Analyst, Marketing de Performance (Engenharias e Exatas), Marketing de Performance (Publicitário e Humanas), User Research e Product Management.

Salário: remuneração competitiva e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrição pelo site da empresa

Radix – estágio

Vagas para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A empresa busca estagiários de Planejamento (1) e Software (6, sendo 1 em SP).

Salário: não informado

Inscrições: interessados devem encaminhar currículo para cv@radixeng.com.br, com o título da vaga e a cidade no assunto. O prazo não foi informado.

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Paketá Crédito – estágio e trainee

A empresa tem duas vagas para trainee financeiro, que farão parte do time de analistas de crédito em São Paulo. Eles precisam estar cursando os últimos dois anos ou serem recém-formados em Administração, Economia ou Engenharia, ter bons conhecimentos de contabilidade e inglês fluente. Para estágio, são duas vagas de tecnologia da informação.

Salário: não informado.

Inscrições: interessados devem enviar seus currículos para o e-mail time@paketa.com.br

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

RB – estágio

A oportunidade de estágio na empresa que é dona de marcas como Naldecon, Olla, Repelex, SBP, entre outras, exige que o estudante esteja em uma das seguintes áreas: Administração, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Psicologia, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Internacionais, Direito, Matemática, Ciências Autuarias, Farmácia, Química e Bioquímica.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. de Estágios. O prazo não foi informado.

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

► Assine a newsletter da VOCÊ S/A e da VOCÊ RH