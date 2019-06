Globo recruta para treinamento em ciência de dados com chance de emprego

São Paulo – O programa de formação da Globo para cientista de dados teve as inscrições prorrogadas até o dia 23 de junho. Estudantes de graduação e de pós-graduação de qualquer área (com formação prevista para depois de julho de 2020) podem se inscrever neste link.

Chamada de Globo Lab Dados, a iniciativa é fruto de uma parceria entre a Globo e a PUC do Rio de Janeiro e a maior parte das atividades ocorre na PUC-Rio. Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio na área já que a multidisciplinaridade é um fator relevante.

A metodologia de ensino do programa é baseada em desafios em que os selecionados precisam criar soluções inovadoras, que gerem impacto positivo no mercado de mídias digitais.

São 21 vagas e os aprovados vão começar em agosto. O programa dura um ano, com atividades no período da tarde. As aulas são das 14h às 18h. Os participantes recebem uma bolsa estágio com remuneração mensal e um certificado ao final do curso.

Há chances reais de conseguir emprego na Globo após o programa. A primeira edição do Globo Lab Dados teve 25 participantes e três foram contratados pela emissora.