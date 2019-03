Globo recruta desenvolvedores, designers para desafio na casa do BBB

São Paulo – Até o dia 7 de abril estão abertas as inscrições para o ‘Hackathon Globo’, um dos maiores do Brasil. Quem quiser participar pode fazer o cadastro no site da Globo.

A maratona acontecerá dentro da casa do Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, durante os dias 20 e 21 de abril e vai reunir 52 participantes durante 35 horas.

O tema será “O futuro da produção e distribuição de conteúdo no jornalismo, esporte e entretenimento”. Entre desenvolvedores, designers e empreendedores, os selecionados vão trabalhar em conjunto para propor soluções inovadoras para a produção e o consumo de conteúdo.

Serão 13 equipes com a missão de protótipos, softwares e outros projetos que possam ser aplicados ou desenvolvidos para esse objetivo. Serão 13 equipes e a vencedora ganhará uma viagem ao Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos.