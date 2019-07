Gestora do BTG Pactual busca trainees; salário é de R$ 4 mil e tem bônus

São Paulo – A Enforce, gestora de ativos do Banco BTG Pactual, acaba de abrir as inscrições para seu programa de trainee. As candidaturas podem ser feitas até o dia 30 de agosto pelo site do programa.

Podem participar da seleção formados entre 2015 e 2019 nos cursos de administração, economia, direito, agronomia, engenharias, tecnologia, estatística e outros relacionados a gestão. Disponibilidade para trabalhar em Campinas (SP) é um requisito já que é lá que fica a sede da empresa.

O programa dura um ano e começa em janeiro de 2020. A remuneração oferecida é 4 mil reais com possibilidade de até quatro salários de bônus anual e com vale alimentação/refeição de 600 reais. Os trainees participam de treinamentos e também têm mentoria dos executivos. Haverá etapas presenciais em três cidades do estado de São Paulo (Campinas – sede da Enforce, São Carlos e em São Paulo) e outras cinco capitais importantes do país (Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro).

A seleção deve ser concluída até o fim de outubro. A primeira edição do programa recebeu 17 mil candidatos de todo país e foram 14 contratados. Hoje a Enforce conta com R$ 35 bilhões em NPL (non-performing-loans) sob administração, gestão de mais de 11 mil processos e de mais de R$ 6 bilhões de ativos, entre imóveis rurais e urbanos, em 16 estados.