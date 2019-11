Gafisa, Twitter e mais 48 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Localiza – trainee

Para se candidatarem, os interessados precisam ter formação superior em qualquer curso de bacharelado com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 e disponibilidade para trabalhar em Belo Horizonte.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de novembro pelo site

Ternium – estágio de verão

O programa de verão dura três meses e ocorre em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil de diversas áreas, mas principalmente engenharias e áreas administrativas. Estudantes de outros estados receberão auxílio moradia.

Salário: bolsa-estágio, vale-transporte e refeição no local

Inscrições: até 5 de novembro pelo site

Marilan – estágio

São 15 vagas para diferentes cursos e áreas para Marília e São Paulo. Embora seja desejável ter conhecimentos de inglês e espanhol, o requisito não é obrigatório.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

DSM – trainee

Neste ano, há 3 vagas disponíveis para atuação nas unidades brasileiras da empresa, localizadas em São Paulo (SP) e Pecém (CE). Além delas, também há 2 vagas de trainees para atuação em Guadalajara, no México. podem participar profissionais com um a três anos de formação superior, que tenham pelo menos um ano de experiência profissional (inclusive estágio), inglês avançado e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. Para as posições no Brasil, espanhol é um diferencial, uma vez que a companhia tem atuação em 12 países da América Latina.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de novembro. Para inscrição para as vagas do Brasil: https://www.atsglobe.com/hotsite/traineedsm2020. ) Link para a inscrição para as vagas no México (México): https://www.atsglobe.com/hotsite/traineedsmmexico2020

Atlas Schindler – estágio

São 10 vagas para atuação em São Paulo e Londrina. Podem participar do processo candidatos com formação até dezembro de 2021, dos cursos de Administração de Administração ou Engenharias (Civil, Manufatura, Metalúrgica. Mecânica, Aeronáutica, Automação, Elétrica, Produção, Computação).

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Gupy

Equinor – trainee

Os candidatos precisam ser universitários com conclusão de curso prevista para agosto de 2020. As oportunidades são para diferentes áreas ligadas ao setor de energia: Exploração e Produção de Petróleo e Gás, Tecnologia e Inovação, Segurança e Sustentabilidade, Suprimentos, Recursos Humanos, Robótica, entre outros. É necessário ter fluência em inglês

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de novembro pelo site

Serasa Experian – trainee

São 12 vagas disponíveis para as áreas corporativas, Dados, Negócios, Vendas e Tecnologia. Podem participar pessoas de quaisquer áreas com formação de dezembro de 2017 a 2019, que tenham bom nível de inglês e disponibilidade de mudança para São Paulo ou São Carlos, no interior do Estado.

Salário: 5.700,00 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site

OdontoPrev – estágio

São com 10 vagas para São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Machado Meyer – trainee

Para participar, o candidato deve estar cursando o quarto ou quinto ano do curso de Direito em 2020. O nível de inglês será avaliado de acordo com a área de atuação e é preciso ter experiência prévia em outras empresas, escritórios ou instituições.

Salário: 3.500 reais (4º ano) e 4.600 reais (5º ano). Benefícios: VR (30,70 reais por dia), vale-transporte, plano de saúde, Gympass e seguro de vida. Inscrições: até 10 de novembro pelo site Próxima Geração Machado Meyer

Reckitt Benckiser – estágio

São 20 vagas de estágio para São Paulo para estudantes de diferentes cursos. É necessário ter nível avançado de inglês e intermediário de informática.

Salário: até 1.750,00 reais e benefícios

Inscrições: até 10 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Schneider Electric – trainee

São 14 vagas na América do Sul, sendo 7 delas para trabalhar no Brasil, na cidade de São Paulo. Podem participar profissionais das áreas de Engenharia (Elétrica, Controle e Automação, Mecânica, Eletrônica, Mecatrônica, Produção, Telecomunicações, etc.), Administração, Finanças e Marketing, entre outras, com formação entre 2016 e julho de 2019, e inglês e espanhol em níveis avançado a fluente (de acordo com a demanda da área escolhida).

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de novembro pelo site

Ternium – estágio

O estágio é destinado a estudantes de engenharia da PUC, UFRJ e USP, universidades parceiras do projeto, com previsão de formatura para julho de 2021. Os candidatos devem apresentar bom desempenho acadêmico, além de Inglês e Espanhol no nível intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de novembro pelo site

Marilan – estágio

São 15 vagas para diferentes cursos e áreas para Marília (SP) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Mosaic Fertilizantes – estágio e trainee

No estágio, serão selecionados estudantes para trabalhar em diversas áreas. Há vagas em Araxá (MG), Uberaba (MG), Tapira (MG), Patrocínio (MG), Cajati (SP), São Paulo (SP), Catalão (GO), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Rondonópolis (MT), Rosário do Catete (SE).

No trainee, as posições exigem curso superior completo com experiência de pelo menos dois anos de mercado, inglês avançado e disponibilidade para atuar em qualquer uma das unidades no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de novembro pelo site

Vivo – estágio

São vagas em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Recife, Bélem, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro para estudantes de qualquer curso superior com conclusão prevista para dezembro de 2020 ou 2021.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios, entre eles um plano de dados ilimitado e celular corporativo

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

Unidas – trainee

São 20 vagas para formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nas áreas de exatas ou humanas. É necessário ter inglês avançado, disponibilidade para mudança de cidade/estado e viagens constantes.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Cia. de Talentos

Dasa – trainee

São 14 vagas nas cidades de São Paulo, Curitiba e Recife, para jovens até 26 anos de idade, graduadas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2019, em qualquer área do conhecimento.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site do Eureca

Grupo HEINEKEN – estágio

São 39 vagas em 12 cidades e nas áreas de Customer Service & Logística, Recursos Humanos, Assuntos Corporativos, Vendas em Campo, Vendas no Corporativo e Produção. Estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 poderão se inscrever.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 14 de novembro pelo site do 99 Jobs

Twitter – estágio

O Twitter tem 5 vagas de estágio em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de novembro pelo Site da Companhia de Estágios

Lojas Americanas – estágio de verão

Estágio de verão no Rio de Janeiro para brasileiros que estudam no exterior.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de novembro pelo site

Otis – estágio técnico

São 50 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Programa Rota Escola. Estão disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Salário: 1.100 reais e benefícios

Inscrições: até 16 de novembro pelo site do CIEE

Engie Brasil – estágio

Maior produtora privada de energia elétrica do Brasil 86 vagas para as áreas administrativa, engenharias, mecânica, elétrica, marketing, vendas, operação e segurança do trabalho e podem participar do processo candidatos com formação de julho de 2020 até dezembro de 2021, dos cursos de administração de empresas; direito; ciências contábeis; marketing; publicidade e propaganda; ciência da computação; matemática; biologia; agronomia; comunicação social ; letras; design gráfico; design de produto ; física; técnico em eletrônica; técnico em eletroeletrônica; técnico em mecânica; técnico em mecatrônica; engenharias; biblioteconomia. É desejável inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de novembro pela plataforma Gupy

Natura – estágio

São mais de 60 vagas distribuídas na sede da empresa em São Paulo e Cajamar (SP), em diversas áreas de atuação. Para participar, basta o candidato estar matriculado nos dois últimos anos do curso universitário. A jornada de seleção tem a inclusão étnico-racial como principal foco.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de novembro pelo site do 99 Jobs

Nouryon – estágio

As vagas são nas fábricas de Jundiaí e Itupeva (SP).Podem se candidatar estudantes de Administração, Engenharia (Química, Ambiental, Sanitária, Elétrica e de Produção), bem como de Psicologia e correlatas.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 24 de novembro pelo site

ArcelorMittal Brasil – estágio

São 698 oportunidades em 22 cidades brasileiras para estudantes de cursos técnico e superior de diversas áreas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A contratação está prevista no segundo semestre 2019 e em 2020.

Salário: bolsa auxílio e benefícios.

Inscrições: até 27 de novembro pelo site

Gerdau – estágio

Empresa vai contratar 130 estagiários de diferentes cursos e para diversas localidades do Brasil.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

BMW – estágio

A BMW tem 15 vagas de estágio para diversos cursos e as vagas são para São Paulo e Santa Catarina.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de novembro pelo Site da Companhia de Estágios

Techint Engenharia & Construção – estágio

Os candidatos devem ter previsão de formatura entre junho e dezembro de 2021 e cursar Engenharia – qualquer especialidade -, Direito, Psicologia ou Administração. As vagas são para São Paulo e o inglês avançado é um dos requisitos para conquistar o cargo.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de novembro. Para as vagas de engenharia a inscrição é pelo link: http://bit.ly/2pTLSiv . Para os demais cursos o link é este http://bit.ly/2LWdEDm

Boehringer Ingelheim – estágio

A farmacêutica alemã tem vagas de estágio para São Paulo, Paulínia e Itapecerica da Serra para estudantes diferentes cursos.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

AkzoNobel – estágio

São 30 vagas para estudantes universitários dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Administração e Psicologia. Os interessados precisam se formar entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Dependendo da área, é necessário ter conhecimentos de inglês, espanhol ou Excel.

Salário: até 1806,00 reais e benefícios

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

MRS – estágio

São 150 vagas para estudantes de ensino superior ou técnico. Há oportunidades para atividades variadas, seja em áreas administrativas, como finanças, planejamento e recursos humanos, ou operacionais, como manutenção de via, elétrica, manutenção de locomotivas, entre outras. Podem participar da seleção estudantes de engenharia (todas), direito, psicologia, administração de empresa, tecnologia da informação e afins, economia, ciências contábeis, gestão de políticas públicas, serviço social, técnico em eletroeletrônica, técnico eletricista, técnico mecânico, técnico em segurança do trabalho e meio ambiente.

Salário: não informado. Benefícios: seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, assistência médica e convênio com diversas empresas.

Inscrições: até 30 de novembro pelo site Vem Pra Ferrovia .

LG – estágio

A empresa busca alunos matriculados a partir do terceiro período em cursos de graduação voltados para a área de tecnologia. Os aprovados serão lotados na sede da companhia, localizada em Aparecida de Goiânia (GO).

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 1º de dezembro pelo site

Riozoo (Grupo Cataratas) – estágio

São 20 vagas de estágio para estudantes dos cursos de biologia, veterinária, zootecnia, administração, ciências contábeis, engenharia ambiental, desenho industrial, turismo, jornalismo, marketing, direito, defesa e gestão estratégica internacional, entre outros. Os universitários devem estar cursando a partir do 4º período, além de ter conhecimento intermediário nas línguas inglesa e espanhola.

Salário: até 1.200 reais e benefícios

Inscrições: até dezembro pelo site do Vagas

Gafisa – estágio

São diversas vagas nas áreas de administração, arquitetura, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, marketing e TI, para estudantes universitários com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. É desejável inglês avançado. As oportunidades são para trabalhar na sede da Gafisa, em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de dezembro pelo Vagas.com

Danone – estágio

São 25 vagas, distribuídas entre São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG), e não há nenhuma restrição de idade ou faculdade. Para participar, é necessário estar matriculado e cursando o penúltimo ou último ano de um curso superior, além de possuir conhecimentos de inglês e lógica em nível intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: pelo site da 99 jobs

GetNinjas – estágio

A startup tem vagas de estágio pontuais anunciadas periodicamente.

Salário: remuneração competitiva e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrição pelo site da empresa

Radix – estágio

Vagas para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A empresa busca estagiários de Planejamento (1) e Software (6, sendo 1 em SP).

Salário: não informado

Inscrições: interessados devem encaminhar currículo para cv@radixeng.com.br, com o título da vaga e a cidade no assunto. O prazo não foi informado.

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Paketá Crédito – estágio e trainee

A empresa tem duas vagas para trainee financeiro, que farão parte do time de analistas de crédito em São Paulo. Eles precisam estar cursando os últimos dois anos ou serem recém-formados em Administração, Economia ou Engenharia, ter bons conhecimentos de contabilidade e inglês fluente. Para estágio, são duas vagas de tecnologia da informação.

Salário: não informado.

Inscrições: interessados devem enviar seus currículos para o e-mail time@paketa.com.br

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

RB – estágio

A oportunidade de estágio na empresa que é dona de marcas como Naldecon, Olla, Repelex, SBP, entre outras, exige que o estudante esteja em uma das seguintes áreas: Administração, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Psicologia, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Internacionais, Direito, Matemática, Ciências Autuarias, Farmácia, Química e Bioquímica.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. de Estágios. O prazo não foi informado.

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

