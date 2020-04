Mensagens de trabalho na Vivo já somam 90 maratonas de Star Wars

8 milhões. Esse é o número de mensagens de bate-papo trocadas entre os funcionários da Vivo na primeira quinzena de março que passaram a trabalhar em casa integralmente por causa do novo coronavírus.

Segundo os cálculos da empresa, quando convertido para tempo, essa quantidade de mensagens seria o equivalente a assistir as três trilogias de Star Wars mais de 90 vezes.

Desde o dia 27 de março, a Vivo colocou toda sua área de atendimento próprio e o quadro administrativo em home office, mais de 20 mil pessoas.

Em apenas três dias, a empresa precisou adaptar seus sistemas e o número de acessos remotos às redes da empresa passou de 10 mil para 25 mil. E 18 mil colaboradores estão utilizando o aplicativo Microsoft Teams para se comunicar com frequência. Os chats são usados três vezes mais do que o e-mail.

Na primeira quinzena em casa, as equipes também aumentaram o número de reuniões virtuais, com mais de 210 mil encontros pelo sistema interno. Foi um aumento de 40% em relação ao volume registrado em todo o mês de fevereiro.

Além de seguir as medidas do Ministério da Saúde para diminuir a circulação de pessoas, a empresa agora oferece um serviço de pronto atendimento virtual com equipe médica especializada para consultas online.