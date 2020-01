Fulbright oferece mais de 400 bolsas nos EUA para professores de inglês

É professor de inglês e quer aperfeiçoar seus conhecimentos no idioma? A Comissão Fulbright no Brasil está oferecendo 486 bolsas para professores de inglês através do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa (PDPI).

As inscrições estão abertas até dia 14 de fevereiro e devem ser feitas pelo site do programa. O PDPI ocorre nos Estados Unidos, entre 29 de junho e 7 de agosto de 2020.

O programa de bolsas para professores de inglês busca fortalecer a fluência oral e escrita no idioma e compartilhar metodologias de ensino e avaliação. Também visa estimular a formação continuada de professores e ajudar na preparação de planos de aula. De acordo com o edital do programa, são três módulos do programa disponíveis: o Intermediário I, Intermediário II e Avançado. Ao todo, serão 479 selecionados em todo o Brasil.

Os contemplados pela bolsa terão cobertos os gastos com alojamento, alimentação, seguro saúde, passagens aéreas de ida e volta do Brasil e materiais do curso, além de receber um apoio financeiro de US$ 500 a serem pagos na chegada aos EUA. Para os candidatos que precisarem tirar o visto americano, há um reembolso de 160 dólares.

Como se inscrever às bolsas para professores de inglês

Para se inscrever, é necessário ser professor concursado de inglês no nível estadual, municipal ou distrital de educação básica, já tendo concluído o estágio probatório. Também é preciso ser estar a mais de 5 anos de se aposentar, ser brasileiro, ter passaporte válido até 31 de dezembro de 2020 ou mais tarde e não ter recebido outras bolsas semelhantes (ou participado de outros processos do PDPI da Fulbright).

Também é preciso realizar o TOEFL e obter uma pontuação m[inima que varia conforme a modalidade desejada. Para os candidatos à modalidade Intermediário I, é necessário tirar pelo menos 450 na prova; para o Intermediário II, são precisos pelo menos 500 pontos. Já os candidatos à modalidade Avançado devem ter nota superior a 550 pontos.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Comissão Fulbright, até o dia 14 de fevereiro, e os resultados serão divulgados em 20 de abril.

Sobre a Comissão Fulbright

A Fulbright é um programa de bolsas fundado em 1946 com o objetivo de promover o intercâmbio entre diversos países do mundo. No Brasil, existe uma comissão que cuida disso desde 1957 – comemorando, em 2017, 60 anos de existência. Desde então, mais de 3.500 brasileiros foram estudar nos Estados Unidos e mais de 2.900 americanos vieram ao Brasil ensinar inglês e divulgar sua cultura.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.