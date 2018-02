Fox Sports contrata mulheres para narrarem Copa do Mundo

A Fox Sports deu mais um passo na direção de transmissões de futebol mais representativas. A emissora iniciou um processo seletivo para escolher narradoras para o próximo mundial, na Rússia ainda este ano. As candidatas vão entrar para a história: pela primeira vez, uma mulher vai narrar um evento deste porte nas casas brasileiras.

Para participar do “Narra Quem Sabe”, é só enviar um arquivo de áudio ou vídeo de pelo menos 5 minutos com a narração de um jogo de futebol para este e-mail até 18 de março.

A jornalista Vanessa Riche, líder e curadora do projeto na Fox Sports, vai avaliar o material. Vanessa também conduzirá a fase de treinamentos e testes com as candidatas selecionadas na sede da emissora, no Rio.

Serão transmitidos os 64 jogos da Copa nos canais Fox Sports e Fox Sports 2, com 12 horas de transmissão por dia e programas ao vivo diretamente da Rússia.

No Fox Sports 2, a cobertura será quase toda feita por mulheres, com a participação de apresentadoras e comentaristas que já fazem parte do time da emissora.

Informações sobre o processo estão disponíveis aqui.