Força Aérea busca 417 profissionais. Veja este e 41 concursos públicos

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Força Aérea Brasileira (FAB)

São 417 vagas de nível superior para profissionais de saúde e assistência social. Há oportunidades para diversas especialidades de médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e para profissionais formados em serviço social e terapia ocupacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da FAB

SUL E SUDESTE

SP – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

São 550 vagas para profissionais de saúde. Há oportunidades para médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos divididas em diferentes editais de acordo com a região da cidade de São Paulo.

Salário: até 13.589,46 reais

Inscrições: até 22 de novembro de 18 pelo site SPDM

SP – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

São 28 vagas para médicos em diversas especialidades.

Salário: 5.371,65 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site do governo

SP – Unicamp

São 16 vagas para ensino médio, técnico em Química ou superior em administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, direito, economia, engenharia (7 opções da área), física, fisioterapia, jornalismo, meteorologia, pedagogia, psicologia e tecnologia (6 opções).

Salário: até 6.156,29 reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Monte Sião

São 212 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há 57 vagas de nível superior, entre elas para enfermeiro, médico, professor, nutricionista.

Salário: até 11.583,55 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site Caetanno

SP – Prefeitura de Leme

São 123 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro ambiental, médico, contador, entre outros.

Salário: até 9.218,09 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da RBO

SP – Prefeitura de Elisário

Há vagas para enfermeiro, médico, professores, entre outras.

Salário: até 6.050 reais

Inscrições: até 2 de dezembro pelo site Proamac

SP – Prefeitura de Cajamar

São 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para nutricionista, secretário, diretor de escola, entre outras.

Salário: até 6.174,16 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Sertãozinho

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnico de som e imagem, contador e procurador.

Salário: até 6.480,76 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Ministério Público de São Paulo

São 9 vagas de nível superior para o cargo de analista técnico científico.

Salário: até 13.790,08 reais

Inscrições: até 7 de dezembro pelo site da Vunesp

SP – Câmara de Santo André

São 28 vagas de nível fundamental e superior. Há oportunidades para a vaga de técnico legislativo para profissionais de várias áreas, como jornalismo, ciências contábeis, engenharia, economia e aministração.

Salário: até 8.503,49 reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site do IBAM

MG – Prefeitura de Varginha

São 7 vagas de nível superior para médicos de diversas áreas de especialização.

Salário: até 5.368,23 reais

Inscrições: até 23 de novembro, verificar detalhes sobre as vagas e locais de inscrição pelo site da prefeitura

MG – José Gonçalves de Minas

São 33 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, odontólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 7.490 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da Fadenor

MG – Prefeitura de Turmalina

São 259 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, veterinário, médico, entre outros.

Salário: até 13.155,71 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Veredinha

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, analista contábil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

MG – Prefeitura de Varginha

São 122 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, engenheiro civil, contador, médico, entre outros.

Salário: até 8.052,34 reais

Inscrições: até 4 de dezembro pelo site do Objetivas

MG – Polícia Militar de Minas Gerais

São 30 vagas de nível superior no quadro de oficiais de saúde. Há oportunidades para médicos e psicólogos.

Salário: até 8.874,60 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

MG – Prefeitura de Vazante

São 361 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, advogado, arquiteto, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site Nosso Rumo

ES -Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo

São 112 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico, administrador, arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e veterinário.

Salário: até 9.699,69 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site de concursos do estado

ES -Instituto Federal do Espírito Santo

São 42 vagas para professores trabalhar no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância do Ifes (Cefor) e também nos campi Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Itapina, Linhares, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vitória. Veja o edital

Salário: até 5.742,14 reais

Inscrições: até 27 de novembro. As inscrições podem ser feitas nos locais próprios de cada unidade. Os endereços estão no edital.

SC – Prefeitura de Treze de Maio

São 72 vagas para os níveis alfabetizado, médio e superior nas áreas administrativas, de saúde e de educação.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site da Faepesul

PR – Prefeitura de Alto Paraná

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor fiscal de tributos, contador, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outras.

Salário: até 7.616,06 reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site do Instituto Excelência

PR – Prefeitura de Matinhos

São 13 vagas de nível superior. Há oportunidades para médicos.

Salário: 13.299,22 reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Tijucas do Sul

São 5 vagas de nível superior para médico de diferentes especialidades.

Salário: até 11.096,16 reais

Inscrições: até 29 de novembro na Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, situada na Rua XV de Novembro, 1458. Mais informações pelo site.

PR – Prefeitura de Guaraci

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, bioquímico, entre outros.

Salário: até 8.195,61 reais

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Garopaba

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, assistente social, entre outros.

Salário: até 13.745,82 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site

RS – Brigada Militar do Rio Grande do Sul

São 50 vagas de nível superior para o cargo de Capitão QOEM – Bombeiro Militar.

Salário: até 11.620,55 reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Fundação La Salle

SC – Prefeitura de São João do Sul

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em dois editais. Há vagas para professores, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista no edital da área de educação. Em outro edital, voltado para administração, há vagas para assistente social, médico, psicólogo.

Salário: até 10.853,82 reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site da Faepesul

RS – Brigada Militar do Rio Grande do Sul ( PM e bombeiros)

São dois editais, um para selecionar bombeiros e outro para selecionar policiais militares.

Salário: até 11.620,55 reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Fundação la Salle

RS – Prefeitura de Ibiraiaras

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fiscal, professor, entre outros.

Salário: até 14.418,69 reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site da Objetivas

RS – Prefeitura de Teutônia

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, assistente social, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8.133,24 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Três Palmeiras

São 19 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 8.388,82 reais

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Ibirubá

São 71 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para arquiteto, contador, médico, entre outras. Confira o edital

Salário: até 9.158,47 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Hidrolândia

São 92 vagas para os níveis fundamental médio e superior. Há vagas para médico, educador físico, enfermeiro, psicólogo, biomédico, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre outras.



Salário: até 6.001,81 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site Itame

GO – Assembleia Legislativa de Goiás

São 80 vagas para nível médio para assistente legislativo, e para nível superior para analista legislativo e para procurador de 2ª classe.

Salário: até 29.114,95 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site do Iades

MT – Prefeitura de Apiacás

São 46 vagas para fundamental, médio e superior. Professores estão entre os profissionais que encontram oportunidades.

Salário: 12.978,00 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site da prefeitura

NORTE E NORDESTE

PE – Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife

São 25 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para os cargos de analista de Gestão Administrativa, analista de Gestão Contábil, analista de Planejamento, Orçamento e Gestão e assistente de Gestão Pública.

Salário: até 7.374 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

PE – Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE)

São 31 vagas de nível superior nas cidades de Dois Irmãos, Garanhuns, Belo Jardim e Serra Talhada para ingresso na carreira de Magistério Superior em diversas áreas.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da universidade

PI – Ministério Público do Piauí

São 5 vagas de nível superior para o cargo de promotor de justiça substituto.

Salário: até 24.818,90 reais

Inscrições: até 1º de dezembro pelo site do Cespe

PB – Prefeitura de Cuitegi

São 78 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, procurador jurídico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.054,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Pilõezinhos

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, nutricionista, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site

PB – Prefeitura de Araçagi

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5.500,00 reais

Inscrições: até 9 de dezembro pelo site