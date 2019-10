Final de semana com Netflix? Confira 6 filmes com lições de carreira

Um profissional focado no desenvolvimento de carreira provavelmente já fez cursos, comprou livros, ouviu podcasts e fez uso de outros recursos tentando melhorar habilidades específicas. Mas plataformas majoritariamente voltadas para o entretenimento também escondem conteúdos valiosos que podem ajudar a alavancar o sucesso profissional, como é o caso da Netflix.

Pensando nisso, o Na Prática fez uma seleção com seis conteúdos da plataforma de streaming que podem contribuir para o desenvolvimento de carreira.

Com documentários que acompanham profissionais bem-sucedidos até estudos de renomados pesquisadores sobre conceitos e situações de impacto no âmbito profissional, a seleção traz conhecimentos relevantes que podem ser aplicados em todas as áreas.

6 filmes da Netflix com temáticas que te ajudam a desenvolver a carreira:

#1 Brené Brown: The Call to Courage

Em um especial de pouco mais de uma hora, a pesquisadora norte-americana Brené Brown debate o poder da vulnerabilidade, característica ligada ao autoconhecimento e à inteligência emocional, importantes fatores para o desenvolvimento de carreira. Com um mistura de palestra e comédia stand up, Brené conta histórias pessoais em que a vulnerabilidade teve papel chave em seu desenvolvimento.

Ela recomenda que, no ambiente de trabalho, todos os colaboradores arrisquem e exponham-se à possibilidade de errar. A doutora acredita que o medo de errar é responsável por inibir a criatividade e inovação dentro das empresas e que ser vulnerável, e se sujeitar a errar, traz resultados melhores no longo prazo.

#2 Hitler – Uma Carreira

Apesar de defender ideias controversos, Adolf Hitler tinha um grande talento para a manipulação e para vender positivamente sua imagem. O documentário mostra, com documentos da época, como o ditador usou a psicologia de massas para desenvolver sua carreira, chegando a ascender como a maior autoridade da Alemanha, usando suas frustrações do passado como motivação.

Entendendo o poder da imagem, Hilter foi capaz de mobilizar e influenciar milhões de pessoas a caminharem rumo a um objetivo comum, habilidade desejada por muitos líderes. Entre as técnicas utilizadas por ele, estavam uma constante análise de seus discursos e linguagem corporal para fazer com que sua mensagem fosse cada vez mais efetiva no público.

#3 The Final Year

Este documentário segue a equipe de governo de política externa do ex-presidente norte-americano Barack Obama durante o último ano de seu mandato. Acompanhando diversas viagens feitas na época, é possível ver como os membros se organizavam e fomentavam as relações exteriores, enquanto tentavam criar um legado para a administração de Obama. O processo de tomada de decisões difíceis é bastante discutido entre os políticos, que tratam de questões sensíveis.

#4 Como o Cérebro Cria

A inovação é um fator muito importante dentro das organizações, que sempre buscam se manter competitivas no mercado. Pensando nisso, o neurocientista David Eagleman analisa o processo criativo de profissionais inovadores de áreas distintas por meio de entrevistas para identificar maneiras de estimular a criatividade. Em menos de uma hora, o pesquisador consegue reunir diversas perspectivas e métodos para desenvolver o processo criativo, enquanto recomenda técnicas para estimular a criação de ideias disruptivas e aumentar a possibilidade de desenvolvimento de carreira.

#5 NOVA: Está tudo nos Números

A automatização do trabalho não é assunto novo, mas cada vez mais os profissionais buscam entender os impactos que esse processo terá no futuro. Este documentário mostra como as previsões numéricas criadas por algoritmos impactam aspectos da vida cotidiana e a confiabilidade desse método. É especialmente interessante para profissionais que trabalham ou desejem entrar na área e para aqueles que estejam a frente de empresas que utilizam esses recursos no processo de tomada de decisões.

#6 Virando a Mesa do Poder

A desigualdade de gênero ainda é uma realidade no mundo do trabalho e os homens ocupam a maioria das posições de liderança. Tentando combater esse cenário, o filme mostra como quatro mulheres se organizaram para vencer as eleições ao Congresso dos Estados Unidos e derrotar candidatos do sexo masculino que fizeram o uso de campanhas milionárias. Uma delas, Alexandria Ocasio-Cortez, trabalhava como garçonete antes de desbancar Joe Crowley, que ocupava o posto há quinze anos.

A estratégia utilizada por Alexandria foi entender a realidade da comunidade, batendo de porta em porta para conversar com os moradores da região. As outras três mulheres do documentário perderam a eleição, mas o movimento iniciado pelas quatro mostrou a relevância da participação popular no cenário político. O documentário é uma grande lição para empresários que não escutam seu público-alvo trazendo formas positivas de formar essa conexão.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.