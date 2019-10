Ferramenta gratuita ensina competências do futuro pelo WhatsApp

Com foco em tornar acessível conteúdo para ajudar no desenvolvimento de soft skills – nome dado às competências ligadas a relacionamento e interação -, a Fundação 1Bi lançou o AprendiZap. Através do WhatsApp (é daí que vem seu nome), a ferramenta compartilha conteúdo baseado no que o Fórum Econômico Mundial destaca como habilidades necessárias para os profissionais do futuro.

A Fundação 1Bi, que busca fomentar projetos de tecnologia para impacto social, foi criada pelo Grupo Movile, dona de empresas como IFood, Sympla e PlayKids. A curadoria dos materiais que compõem a trilha foi realizada pela Fundação Estudar, da qual o Na Prática é uma das iniciativas.

O meio de escolha foi o WhatsApp pela praticidade, gratuidade e grau de personalização, já que proporciona ao estudante a possibilidade de escolher o ritmo com que consome o conteúdo.

Como usar o AprendiZap

Dentro do macrotema soft skills, o AprendiZap dá enfoque nos assuntos empatia, criatividade, liderança, inteligência emocional, autoconhecimento e resolução de problemas.

Os materiais – vídeos e textos curtos e objetivos – são compartilhados pela assistente virtual Bi, que conversa com quem acessa o canal. Ela começa entendendo qual competência o aluno quer estudar e, dentro do tema escolhido, faz perguntas sobre o que a pessoa entende sobre tal tópico.

Para utilizar, basta acessar o site, ir na opção “Competências do Futuro”, clicar no botão “Comece agora” e enviar #APRENDIZAP para o número indicado.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.