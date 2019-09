Feira online tem mais de 7 mil vagas em empresas como Itaú, IBM e Ambev

São Paulo – Por tempo limitado, a 3ª Feira Virtual Estácio vai oferecer mais de sete mil oportunidades de estágio, trainee e emprego para estudantes de todo o Brasil.

Os participantes terão acesso gratuito a oportunidades em grandes empresas, como Ambev, Amil, IBM, Itaú Unibanco, OLX, Stone Pagamentos, Universia Santander, Infoglobo, brMalls, Estante Mágica e White Martins.

Para participar, basta fazer o cadastro pelo site e o aluno terá acesso a vagas, palestras e conteúdos sobre carreira. Tudo fica disponível apenas no período entre 9 e 13 de setembro.

Embora o acesso ao evento seja possível a qualquer hora, os inscritos precisam ficar atentos para a programação se quiserem interagir por meio de um chat com as empresas.

Na parte de conteúdo, um dos destaques sobre o mercado é a informação sobre novas profissões.

Os estudantes terão um guia para melhorar sua empregabilidade e navegar com mais facilidade no mercado de trabalho, com ajuda para montar o currículo, como se comportar e o que dizer durante uma entrevista de emprego, como alavancar a carreira e muito mais.

Pílade Moraes, diretor da Área de Empregabilidade da Estácio, comenta que o evento, em sua terceira edição, já faz parte do calendário dos estudantes. Para ele, a feira se tornou uma ferramenta para atualizar a carreira dos alunos e conectá-los com empresas nacionais e internacionais.

A Cia de Talentos, CIEE, Fundação Mudes, Nube, Siqueira Castro Advogados, Trench Rossi Watanabe Advogados e Castro Neves também vão disponibilizar diversas vagas.