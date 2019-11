Feira de recrutamento oferece mais de 100 vagas em empresas chinesas

São Paulo – Não precisa falar mandarim, mas a língua oficial da China será um diferencial para quem se candidatar para as mais de 100 vagas disponíveis na 4ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil.

Organizado pelo LIDE China, Instituto Confúcio na Unesp, Associação de Empresas Chinesas no Brasil (ABEC) e IEST Consultoria Empresarial, o evento ocorre no dia 24 de novembro e conta com a presença de empresas como Miniso, XCMG, NETEASE YANXUAN e UnionPay.

No dia da feira, os candidatos já vão realizar a fase de entrevistas. Para se inscrever, basta acessar o site do evento e fazer o cadastro do currículo. Depois, será possível conferir as vagas e seus requisitos. Cada pessoa pode tentar até três vagas.

Os recrutadores procuram pessoas com ensino superior completo ou cursando graduação em áreas como comércio, contabilidade, recursos humanos, administrativo e financeiro.

Serviço

Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil

Data: 24 de novembro, 9h até 14h

Entrada: gratuita, apenas com cadastro pelo site

Local: Auditório Simon Bolivar

Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – PORTÃO 6