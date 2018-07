Feira de recrutamento gratuita terá vagas em grandes empresas para jovens

A feira de carreira II Conferência Diversidade Empodera!, no Rio de Janeiro, está com as inscrições abertas. O evento gratuito, que conecta empresas de diversos setores a jovens talentos, não só oferece oportunidades de emprego, como de networking e de desenvolvimento. Companhias como Coca-Cola, Google, Ambev, Kraft Heinz, McKinsey e Globosat já participaram.

Com vagas limitadas, o único requisito para participar da feira é estar matriculado ou ter concluído a graduação há, no máximo três anos. Não há restrição de curso e, apesar da Conferência acontecer no Rio de Janeiro, estudantes do Brasil inteiro podem comparecer. Para isso, é preciso se inscrever até o dia 29 de julho pelo site da Comunidade Empodera!, plataforma de educação online que promove a feira de recrutamento.

Estações

Dentro da Conferência Diversidade Empodera!, os participantes podem conversar com recrutadores e gestores das empresas nas mesas de relacionamento, para saber tudo sobre sua cultura e também sobre programas de estágio, trainee e vagas efetivas.

Também há chance de se apresentar e “vender seu peixe” para as instituições nas salas de pitch e dinâmica.

Como se inscrever

Para se inscrever, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma Empodera!. Depois do cadastro, o processo de inscrição para a feira de carreira é composto por três etapas. Primeiro, conta com o preenchimento de dados – pessoais, histórico acadêmico e profissional – e realização de testes online (de lógica e de inglês).

Depois da primeira etapa, o candidato deve gravar um vídeo com duração máxima de dois minutos e submeter o link do vídeo do youtube na plataforma. Por fim, os que forem selecionados serão convocados para uma avaliação online ou presencial com recrutador da Empodera.