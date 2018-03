Fazer pós-graduação no Rio de Janeiro é mais caro do que em São Paulo?

São Paulo – Entre dez capitais pesquisadas, o Rio de Janeiro é a cidade com maior preço médio de mensalidade de cursos presenciais de pós-graduação lato sensu O levantamento é do site Quero Bolsa.

Se na média o Rio de Janeiro tem a maior mensalidade, é em São Paulo que está o curso mais caro e também o mais barato. Pós-graduação na área de medicina estética é a mais cara: 4,7 mil reais por mês. Na outra ponta, pós-graduações na área de arte e educação em São Paulo (SP) custam 105 reais mensais, em média.

A análise ocorreu a partir dos dados disponibilizados por 146 instituições de ensino superior privadas, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Foram levados em consideração os preços cheios das mensalidades apenas em cursos presenciais. Confira o ranking:

Capital Preço médio de mensalidades de pós-graduação Rio de Janeiro 676 reais São Paulo 635 reais Curitiba 562 reais Porto Alegre 530 reais Salvador 485 reais Belo Horizonte 476 reais Brasília 441 reais Recife 406 reais Manaus 397 reais Forteza 393 reais

Direito é a área mais procurada para bolsa de pós-graduação

A pedido do Site Exame, a equipe do Quero Bolsa indicou quais as áreas de estudo com maior interesse na plataforma. Entre os usuários do site, os cursos de pós na área de direito são os mais buscados.

Confira as áreas em que mais pessoas fecham bolsas de estudo pelo site: