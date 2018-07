Fama em reality show é mais lucrativa do que diploma de Oxford

Os participantes do reality show britânico “Love Island” ganham mais do que os graduados das universidades mais prestigiadas do Reino Unido, de acordo com a consultoria de economia Frontier.

Em média, aqueles que chegam à ilha mediterrânea em busca de amor, fama ou fortuna podem esperar ganhar 1,1 milhão de libras (US$ 1,4 milhão), superando os benefícios financeiros projetados de estudar na Universidade de Oxford ou na Universidade de Cambridge, afirmou a Frontier. Os graduados dessas universidades devem ganhar cerca de 815.000 libras a mais ao longo da vida do que alguém que não frequentou a universidade, de acordo com a pesquisa.

Embora o objetivo do programa de TV seja encontrar o amor verdadeiro, o casal vitorioso também ganha 50.000 libras, que pode escolher dividir ou arriscar perder. No entanto, o dinheiro real vem depois de sair do programa, quando postagens patrocinadas no Instagram, aparições em eventos e seguidores nas redes sociais podem ajudar os ex-participantes a ganhar dinheiro.

“Parece que os jovens do Reino Unido perceberam algo relevante e talvez o desejo de aparecer em ‘Love Island’ seja completamente racional”, disseram os pesquisadores.

No início deste verão (Hemisfério Norte), descobriu-se que mais britânicos se candidataram para participar do programa do que para estudar em Oxford e Cambridge, que estão no topo do ranking mundial de universidades da Times Higher Education. O programa de sucesso está em sua quarta temporada e atrai 2,7 milhões de telespectadores por noite, ou 4 milhões incluindo os que assistem fora do horário de emissão.

“Os resultados estão estreitamente relacionados com a duração da participação no programa, porque a exposição constante na tela ajuda os participantes a construírem uma marca pública”, concluíram os pesquisadores. Aqueles que são populares o suficiente para durar toda a temporada podem ganhar cerca de 2,3 milhões de libras nos cinco anos seguintes e, na verdade, vencer o programa dá apenas um impulso adicional relativamente pequeno.

A Frontier também calculou como os participantes podem estender suas participações: fazer parte do “grupo original” aumenta as chances de permanecer a temporada inteira em relação àqueles que se juntam ao elenco depois. No entanto, embora chegar tarde signifique que a chance de sair cedo seja muito maior, esses participantes podem ganhar cerca de 800.000 libras nos cinco anos após o programa.

Levando em conta a dívida acumulada daqueles que estudam em universidades do Reino Unido, que o Institute for Fiscal Studies estima em uma média de 50.000 libras, a disparidade é ainda maior.

Mesmo assim, os pesquisadores deram um aviso importante a todos os aspirantes a estrela: os cálculos não levam em conta o custo para a reputação de se expor em uma rede nacional de televisão, algo que eles recomendam levar em consideração antes de preencher o formulário de candidatura.