Faculdade brasileira conquista prêmio internacional inédito

São Paulo – A equipe do International MBA da FIA ficou em terceiro lugar na maior competição universitária de cases internacionais do mundo.

É a primeira vez que uma instituição de ensino brasileira chega ao pódio da John Molson MBA International Case Competition, em 37 anos de existência do campeonato.

O evento, em Montréal, no Canadá, reuniu 36 universidades de 19 países, entre 1 e 6 de janeiro. Composta por 4 alunos, a equipe da FIA venceu times de instituições, como a Universidade do Porto, HEC Paris, Katz – University of Pittsburgh, Universidade de Düsseldorf, John Molson School of Business e Xiamen University (China).

A competição, cujo tema foi Business Ownership, teve análises de cases inéditos de empresas como Wal-Mart, McGill StLaurent e Mahindra.

Os times tiveram três horas para ler, analisar e preparar uma apresentação com uma proposta de solução para uma banca de executivos sêniores. Foram mais de 300 executivos envolvidos nos julgamentos, de empresas como Bombardier, EY, EDC e Cloud Horizon.

Criatividade, insight, conteúdo, e viabilidade da apresentação foram os critérios avaliados pela banca. O time da FIA foi formado pelos engenheiros Bruno Bezerra e Henrique Costa, além do especialista em marketing Guilherme Galli e da jornalista Helena Prado.