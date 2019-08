Facebook vai recrutar estudantes de qualquer curso em seleção com novidade

São Paulo – Começam na segunda-feira, 19, as inscrições para o programa de estágio do Facebook no Brasil. As vagas são para trabalhar no escritório de São Paulo e todos os cursos superiores são aceitos.

Os requisitos impostos pela empresa são dois: previsão de formatura entre dezembro de 2020 e julho de 2021 e nível intermediário de inglês.

A novidade deste ano é que a empresa está incentivando que universitários de todo Brasil participem da seleção e, se aprovados, se transfiram definitivamente para São Paulo. Para garantir que participem do processo seletivo, a empresa irá custear pagar todas as despesas de passagem e translado.

“Estudantes selecionados de outros estados que se mudarem para São Paulo devem se transferir para uma faculdade na capital também para participar do programa”, diz Priscila Rossi, responsável pelo programa de estágio na América Latina. O estágio começa em janeiro.

Todos os estagiários receberão um auxílio moradia e, quem mora ou estuda a mais de 80 km do escritório, localizado na zona sul, também receberá um auxílio para realocação.

As oportunidades são para áreas de vendas e operações (gestão de contas de anunciantes), parcerias de mídia na América Latina (com veículos de comunicação, pessoas públicas e criadores de conteúdo no Facebook e no Instagram) e na área de engenharia de soluções, que é responsável por desenvolver códigos e trabalhar em parceria com o setor de publicidade.

Os estagiários do Facebook passam por treinamentos, recebem mentoria e têm aula de inglês. Ao longo do programa também estão previstos eventos sociais para eles participarem e sessões de perguntas e respostas com executivos da empresa.

O número de vagas não foi determinado. “Na última edição do programa tivemos 18 vagas no Brasil e 11 na Argentina. Para este ano, devemos ter um número de vagas próximo ao do ano passado”, diz Priscila. Segundo ela, nos últimos anos, a maioria dos estagiários foi efetivada após o programa.

Como será feita a seleção

“O processo seletivo começa com o registro na plataforma da Cia de Talentos. Depois, o candidato passa por testes online de inglês e lógica, dinâmica de grupo no escritório do Facebook e uma entrevista final com os gestores”, explica Priscila.

A exceção são os candidatos para estágio na área de engenharia que tem como canal de inscrição o próprio site de carreiras do Facebook. “Neste caso, o candidato também passa por um teste técnico de código inicial e os aprovados seguem para entrevistas técnicas e comportamentais no escritório do Facebook”, Priscila.

Em relação às competências comportamentais mais valorizadas, ela destaca a habilidade para fazer conexões profissionais, colaboração, entre outras. “Buscamos uma pessoa apaixonada pela empresa, que esteja entusiasmada para trabalhar com pessoas e construir novos relacionamentos, que consiga trazer soluções de forma criativa, além de identificar oportunidades de melhoria nos processos em que atua”, diz.

Quem demonstrar que sabe trabalhar de forma autônoma tem chances de se destacar no processo seletivo. “Como o Facebook é uma empresa que possui uma cultura aberta, a pessoa precisa demonstrar que tem maturidade para lidar com a liberdade que terá durante o programa”, explica.