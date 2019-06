São Paulo – O Facebook vai distribuir mil bolsas de estudo para formar programadores front-end no Brasil e em outros países da América Latina.

As oportunidades são para quem demonstrar que não tem recursos para pagar por cursos de formação ou para quem pertença ou se identifique com qualquer um dos seguintes grupos: mulheres, afrodescendentes, populações rurais, grupos indígenas, migrantes ou refugiados, LGBTQ + O objetivo do programa é aumentar a diversidade no setor de tecnologia.

Os selecionados farão um programa online de 21 semanas na escola de formação em tecnologia Platzi, com sete cursos técnicos e quatro de habilidades básicas para crescimento profissional. A parte técnica compreende trilha de conhecimento que inclui: HTML, CSS e Java Script, Git, Github, HTML5, CSS3, design responsivo, introdução a JavaScript, React.js, Redux.

As aulas estão disponíveis em espanhol e português com as sessões inicial e final ao vivo e três aulas focadas em dúvidas dos alunos. As inscrições vão até o dia 21 de julho pelo site da Platzi. Os aprovados serão anunciados no dia 5 de agosto e o curso começa no dia 9 de agosto.