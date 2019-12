Facebook seleciona para pesquisa de um ano sobre inteligência artificial

Estão abertas as inscrições para o Artificial Inteligence (AI) Residency Program do Facebook. Oferecido pela empresa por trás da rede social, o programa oferece uma residência de pesquisa no Facebook de um ano. Durante esse período, o candidato se envolve em pesquisas de inteligência artificial na organização. As inscrições vão até 31 de janeiro.

Os candidatos selecionados passarão um ano trabalhando em pesquisas relacionadas a esse tema no Facebook nos Estados Unidos ou no Reino Unido, recebendo salário integral, entre agosto de 2020 e julho de 2021.

Durante o período, receberá mentoria de pesquisadores e engenheiros de inteligência artificial que poderão orientar seu trabalho. Os resultados das pesquisas poderão ser compartilhados em periódicos acadêmicos ou em projetos de código aberto.

Quem pode se candidatar à residência de pesquisa no Facebook

Não há requisitos mínimos de formação acadêmica para se candidatar. O programa ressalta que procura por pessoas com experiência em diversas áreas, incluindo aquelas que não são tradicionalmente relacionadas a inteligência artificial, como “física, finanças, economia, linguística” e neurociência.

Um dos participantes da edição anterior do programa afirmou, em entrevista para a rede social, que não tinha experiência com inteligência artificial ou outros temas computacionais antes de se candidatar. Por isso, mesmo quem vem de áreas que não se relacionam comumente com tecnologia tem chances na seleção.

No entanto, a empresa afirma que é necessário ter experiência em programação. Conhecimentos de cálculo, álgebra linear e probabilidade também são desejáveis, embora não necessários. Ter trabalhado em plataformas como PyTorch e Caffe é outro diferencial, assim como contribuições a projetos de código aberto.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de residência de pesquisa no Facebook nos Estados Unidos, é necessário acessar este link. Para as vagas no Reino Unido, as inscrições devem ser feitas por meio deste link. É possível se candidatar nos dois links usando os mesmos documentos.

A candidatura, feita inteiramente em inglês, exige que o candidato faça upload de seu CV e descreva informações tais como sua experiência profissional, histórico de educação e outras habilidades adquiridas ao longo da carreira. As inscrições devem ser feitas até 31 de janeiro.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.