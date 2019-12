Facebook e Google caem em ranking de melhores lugares para trabalhar

Grandes empresas de tecnologia como Facebook e Google, controlado pela Alphabet, começam a perder o brilho depois de anos incluídas entre os lugares para trabalhar mais cobiçados do mundo, devido às inúmeras vantagens e benefícios oferecidos aos funcionários.

As empresas do Vale do Silício caíram no ranking dos 10 melhores “lugares para trabalhar” nos Estados Unidos, segundo a classificação anual da Glassdoor divulgada na terça-feira.

A HubSpot, uma empresa de software de computação em nuvem, conquistou o primeiro lugar enquanto empresas de tecnologia como DocuSign e Ultimate Software ficaram com o terceiro e oitavo lugares, respectivamente.

O Facebook, que foi considerado o “melhor lugar para trabalhar” três vezes nos últimos 10 anos, ficou em 23º. É a posição mais baixa da empresa de redes sociais desde que entrou para a lista em 2011 como o melhor lugar para trabalhar. O Facebook, que tem sede em Menlo Park, na Califórnia, ficou em sétimo no ano passado.

O Google, eleito o “melhor lugar para trabalhar” em 2015 e classificado entre os dez primeiros colocados nos oito anos anteriores, ficou em 11º lugar na lista da Glassdoor. A Apple, que normalmente ficava entre os 25 melhores, caiu para o 84º lugar. A Amazon, que nunca teve fama de uma cultura interna positiva, não conseguiu ser incluída na lista pelo 12º ano consecutivo.

A Microsoft foi uma das poucas grandes empresas de tecnologia a subirem no ranking. A empresa de software com sede em Redmond, no estado de Washington, subiu da 34ª posição há um ano para a 21ª.

A lista anual classifica empresas com base em avaliações de funcionários em áreas como remuneração, benefícios, cultura e gerência. Muitas das grandes empresas de tecnologia, como Facebook e Google, foram criticadas este ano por uma infinidade de questões e, em alguns casos, os funcionários se opuseram publicamente às decisões dos executivos.

Os Melhores lugares para trabalhar dos Estados Unidos em 2020:

1. HubSpot

2. Bain & Co.

3. DocuSign

4. In-N-Out Burger

5. Sammons Financial Group

6. Lawrence Livermore National Laboratory

7. Intuitive Surgical

8. Ultimate Software

9. VIPKid

10. Southwest Airlines

No Google, os funcionários têm protestado contra a empresa em vários tópicos, que incluem táticas de “intimidação”. No Facebook, que assim como o Google oferece benefícios aos funcionários como refeições gratuitas, transporte corporativo e serviços de lavanderia, os empregados têm criticado o alto escalão em algumas questões, como a decisão de não verificar propaganda política.