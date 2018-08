Facebook contrata universitários de qualquer curso no Brasil

São Paulo – Quer trabalhar no Facebook? A partir de hoje, universitários do Brasil podem se inscrever para o programa de estágio da rede social que conecta mais de 2 bilhões de pessoas por mês.

A filial da empresa do Mark Zuckerberg no país procura por estudantes das áreas de humanas e exatas com formação prevista entre dezembro de 2019 e julho de 2020.

Curtiu? As vagas são para diferentes áreas dos times de negócios, como Vendas – High Value e Programs & Operations.

O Facebook procura por jovens com bons conhecimentos de inglês que possam oferecer soluções criativas e saibam trabalhar em ambiente com ritmo acelerado de forma organizada e colaborativa.

O estágio terá início em janeiro de 2019 e será no escritório do Facebook em São Paulo. Com duração de um ano, o programa oferece oportunidades de efetivação.

Embora seja necessário ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo, a empresa vai custear despesas de passagem e translado durante o processo para os candidatos que não moram na cidade.

Segundo Priscilla Rossi, líder da área de Recrutamento de Universidades do Facebook no Brasil, o programa abriu mais oportunidades para todos os cursos, buscando maior diversidade. “No Facebook a diversidade é essencial – quanto mais visões diferentes, melhor nossos produtos e resultados vão ser”, diz ela.

Além desse programa, estudantes de engenharia podem ficar atentos para as vagas de programa “Solutions Engineering”, que irá abrir em setembro. As inscrições serão no site Facebook Careers. É essencial que os candidatos saibam programar, pois passarão por um teste de código no processo seletivo.

As inscrições para o programa de estágio 2019 ficam abertas até 12 de setembro pelo site Cia. de Talentos.