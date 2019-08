Facebook aumenta salário de funcionários responsáveis por fiscalizar posts

Bangalore/São Francisco — A Genpact, empresa contratada pelo Facebook, aumentou os salários mínimos na Índia para as equipes de moderação de conteúdo da rede social, no mais recente sinal de melhora para os trabalhadores após relatos de condições estressantes em instalações da rede social ao redor do mundo.

O Facebook divulgou várias iniciativas nos últimos seis meses para apoiar o bem-estar das equipes que fazem o trabalho cansativo e repetitivo de vasculhar bilhões de mensagens potencialmente nocivas ou violentas em suas plataformas.

A Reuters publicou em fevereiro sobre um grupo de trabalhadores nos escritórios da Genpact na cidade de Hyderabad, no sul da Índia, que descreveram o trabalho que fizeram como mal remunerado, estressante e às vezes traumático.

Na época, o Facebook rejeitou as afirmações dos funcionários de Hyderabad sobre salários baixos, dizendo que pagava salários competitivos para o mercado indiano.

Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters na sexta-feira que a Genpact desde então mais que dobrou os salários mínimos de novos contratados para suas equipes no Facebook, para 250 mil rúpias indianas (cerca de 3.500 dólares) por ano.

“Podemos confirmar que a Genpact recentemente aumentou os salários de nossa equipe na Índia que trabalha com o Facebook como parte de um processo de análise anual que enfatiza o pagamento de uma taxa de mercado competitiva”, disse a empresa de terceirização de tecnologia, respondendo a perguntas da Reuters.