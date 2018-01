Faça isto para nunca perder o controle emocional no trabalho

Trabalhar sob a pressão de uma data final ou de altas expectativas é algo que acontece com qualquer um, nos estudos ou no trabalho. E é possível aprender a lidar com essa pressão sem quebrar o ritmo ou perder o controle emocional.

A coach Amy Jen Su, em um artigo para a Harvard Business Review, ofereceu cinco dicas para facilitar sua vida neste momento.

Cinco jeitos de manter sua energia em momentos difíceis

1. Aceite a situação

A negação não vai adiantar aqui. Ficar pensando que você poderia ter começado há três semanas também não. Na verdade, enquanto você não aceita a situação, está perdendo tempo tentando transformá-la em algo que ela nunca vai ser.

“No caso de uma crise no trabalho, quanto mais você se opuser ao que está acontecendo, mais energia perde”, diz Su.

Ou seja, o primeiro passo é aceitar. O segundo, explicado a seguir, é se controlar.

2. Entenda suas emoções

O ser humano é extremamente emocional e uma crise ou período de grande pressão podem trazer emoções fortes, como medo e raiva, à tona.

Um jeito de lidar com isso, segundo a coach, é simplesmente etiquetar essas emoções quando surgirem. Pare por alguns minutos para entender o que exatamente o que está por trás dos pensamentos negativos.

“Pensamentos negativos como ‘não vou fazer um bom trabalho’, ‘não sei se vou conseguir fazer’ ou ‘acho que estou mandando mal em casa e no trabalho’ frequentemente predominam”, escreve ela. “Dê um passo para trás, observe seus pensamentos e estado emocional e atribua uma palavra a o que está acontecendo, como ‘pressão’, ‘culpa’ ou ‘preocupação.”

Assim você sai do ciclo vicioso do pensamento negativo e consegue focar em outra coisa.

3. Preserve suas escolhas e capacidade de decisão

Mesmo em momentos de tensão, você ainda tem muito espaço para agir e decidir. Então não perca isso de vista e priorize, faça trade-offs e torne sua vida mais fácil.

Sun sugere as seguintes perguntas:

Há uma ou duas coisas que são críticas para a missão hoje?

O que posso fazer para me reenergizar (dormir mais cedo, escutar uma boa música, cochilar)?

Para quem ou para o quê preciso dizer “não” por enquanto?

4. Comunique-se

Não é preciso fazer tudo sozinho. Explique sua situação para colegas e familiares e veja o que você renegociar, em casa ou no trabalho, para tornar sua vida mais fácil.

É possível renegociar alguma data de entrega?

É preciso impor novos limites, como um horário mais rígido?

Quem pode te ajudar e de que maneira?

5. Pratique a autocompaixão

Como você lida consigo mesmo está diretamente relacionado à sua capacidade de produzir, especialmente sob pressão. Por isso, a coach encerra com algo que une todas as outras dicas: seja compreensivo com você mesmo.

“Para verdadeiramente ter autocompaixão, aceite a situação ao reconhece-la com consciência, observe e etiquete suas emoções (não as suprima ou negue), preserve seu senso de escolha e agência, comunique-se com colegas e pessoas amadas e peça ajuda quando precisar.”