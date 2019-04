Faça isto para evitar que as relações desandem de vez no trabalho

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

O relacionamento interpessoal nada mais é do que a conexão feita por pessoas em um mesmo círculo, que pode ser profissional, familiar, de amizade e reflete a forma como se relacionam, bem como a qualidade dessas relações. A todo instante estamos cercados de pessoas e, portanto, é essencial que saibamos manter estas conexões de forma positiva e permanente, gerando crescimento para ambas as partes.

Manter bons relacionamentos profissionais é imprescindível para o sucesso na carreira de qualquer um, já que são eles que geram um networking de qualidade. É fundamental que as relações profissionais fiquem cada vez mais fortes e atinjam os seus objetivos de carreira. Conviver com pessoas diversas é uma oportunidade de aprimorar ideias e fazer crescer o seu potencial criativo, além de manter-se conectado é uma forma de adquirir conhecimento e novos aprendizados. Mas, não pense que o networking é uma relação onde você só ganha, pois é importante perceber que essa rede de contatos é pautada na base da troca de informações, experiências e aprendizados.

Confira algumas dicas que podem ajudar a manter boas relações interpessoais no ambiente organizacional:

Invista em relacionamentos colaborativos:

Evite gerar competição uns com os outros e estimule a colaboração e cocriação mútua entre colegas e equipes.

Escute com atenção:

Sempre que alguém te procurar para dar uma ideia ou tirar uma dúvida, pare o que está fazendo e foque em quem está te solicitando. É sempre bom estar aberto as outras informações e mostre que você as valoriza.

Promova o desenvolvimento da sua equipe:

Invista no desenvolvimento pessoal e profissional da equipe, tendo em vista que uma boa relação de trabalho contribui para a realização de ações integradas e mais eficientes.

Resolva os conflitos:

Os conflitos podem acontecer em qualquer circunstância, principalmente no ambiente corporativo, por isso, é importante que gestores fiquem sempre atentos aos comportamentos do time para poder agir com clareza e transparência.

Entenda as diversidades:

Nem todo mundo é igual e pensa da mesma forma. Personalidades e profissionais diferentes podem contribuir e muito de diversas formas no ambiente corporativo. É preciso respeitar e saber extrair o que cada um tem de bom, nos pontos fortes e habilidades. E quando surgirem os conflitos e as diferenças, seja cauteloso e não tome partido de ninguém, pois todos são peças chaves para o sucesso de um negócio.

O relacionamento interpessoal no trabalho é de extrema importância e quando desanda, a empresa como um todo sofre. São as pessoas que movem os negócios, estão por trás dos números, lucros e de todo bom resultado, daí a necessidade de se investir cada vez mais nas relações humanas. Um profissional com habilidades para lidar com pessoas, trabalhar em equipe, tem mais chances de crescer na carreira e poder contribuir com a harmonia e desenvolvimento dos que estão a sua volta, traz mais satisfação e motivação!