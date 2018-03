Faça isto para aprender mais rápido algo totalmente novo

“Em um mundo rápido e competitivo, ser capaz de aprender novas habilidades é uma das chaves do sucesso. Não é suficiente ser inteligente – é preciso sempre estar se tornando mais inteligente”, é o que diz Joseph Weintraub, professor de gestão e comportamento organizacional e autor de The Coaching Manager: Developing Top Talent in Business.

Joseph e Heidi Halvorson, psicóloga motivacional, listaram as melhores dicas para quem busca dominar uma habilidade nova, em um artigo da Harvard Business Review, escrito por Amy Gallo.

Cada pessoa tem interesses diferentes e formas de aprender atividades específicas, sem dúvida. Entretanto, os dois especialistas explicam regras gerais que criam as condições para garantir um aprendizado eficaz. Confira quais são elas.

#1 Cheque se está pronto para aprender

O auto-aperfeiçoamento é uma tarefa exaustiva. Antes de começar o aprendizado de uma habilidade, é importante fazer essas duas perguntas a si mesmo:

Meu objetivo é possível?

Quanto tempo e energia posso dar a esse projeto?

A meta precisa ser alcançável e é necessário ter bastante disposição para trabalhar muito por ela, senão vai ser difícil obter grandes resultados.

#2 Certifique-se de que a habilidade nova é relevante

Joseph sugere a seguinte avaliação: a habilidade é relevante para sua carreira, sua organização ou ambos? O aprendizado novo é um investimento e é importante saber, de início, qual é o retorno.

#3 Saiba como você aprende melhor

Alguns aprendem melhor olhando gráficos ou lendo. Outros preferem assistir a videoaulas ou precisam ouvir a explicação de cada coisa. De acordo com Heidi, o ideal é refletir sobre as experiências passadas e listar o que cada uma teve de bom e de ruim. Isso “pode ajudar a determinar o ambiente de aprendizagem que funciona melhor para você”.

#4 Obtenha a ajuda certa

Conseguir apoio de outros pode facilitar significativamente a aprendizagem de uma habilidade nova. O ideal é encontrar alguém de confiança, e que domina a habilidade que você está tentando aprender. A melhor opção é procurar um mentor dentro da empresa em que se trabalha, ou pessoas da indústria ou da sua rede de conhecidos. “Se houver alguém em sua organização que seja capaz e disposto a fornecer mentoria de qualidade, então excelente. Caso contrário, procure ajuda externa”, explica Heidi.

#5 Comece com pequenos passos

“Você não consegue assumir tudo. Se você tentar fazer isso, nunca aprenderá”, diz Joseph. Então, escolha uma ou duas habilidades para se concentrar de cada vez e quebre os objetivos maiores em metas pequenas e administráveis.

#6 Reflita ao longo da jornada

Para passar da fase de experimentação à do domínio completo, é preciso refletir sobre o que se está aprendendo. Os dois especialistas sugerem conversar com outras pessoas como uma boa forma de instigar reflexão. “Sempre compartilhe seus objetivos com aqueles que podem fornecer suporte informativo ou emocional ao longo do caminho”, diz Heidi. Falar sobre o progresso ajuda a obter feedback valioso e consolida a transformação que ocorre internamente.

#7 Desafie-se a ensinar outros

Uma das maneiras mais rápidas de aprender algo novo – e praticar – é ensinar aos outros. Para se comprometer, é interessante se programar para ensinar alguém marcando uma data no seu calendário (com antecedência) ou, até, sugerir liderar uma sessão de treinamento formal no trabalho.

#8 Seja paciente

“Muitas vezes, abordamos uma habilidade nova com a ideia de que deveríamos conseguir aprendê-la rapidamente”, segundo Heidi. A realidade é que demora certo tempo. “Não vai acontecer durante a noite. Geralmente, leva seis meses ou mais para desenvolver uma nova competência”, diz Joseph. Esteja preparado: pode demorar ainda mais para que os outros percebem e apreciem o que aprendeu.