Faça isto ou ninguém vai confiar em você como líder

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Conquistar confiança é uma necessidade em qualquer trabalho, nível, setor. Principalmente, quando se fala em liderar. “Em nosso treinamento com líderes, frequentemente constatamos que a confiança é o principal indicador relacionado aos outros os avaliarem positivamente ou negativamente”, escrevem em artigo na Harvard Business Review Jack Zenger e Joseph Folkman, CEO e presidente, respectivamente, da consultoria de desenvolvimento de liderança Zenger/Folkman. “Mas criar essa confiança, talvez mais importante, restabelecê-la quando foi perdida, não é sempre tão simples assim”, completam.

Analisando dados de 87 mil líderes, os especialistas conseguiram agrupar os três principais itens que fundamentam a confiança – e que explicam a variabilidade do quanto se confia em cada um dos líderes. Para a dupla, entender esses aspectos ajuda a se desenvolver nesse ponto.

Os 3 principais elementos na hora de conquistar confiança

1 Relacionamentos positivos

A confiança é, em grande parte, baseada no quanto um líder é capaz de criar relacionamentos positivos com outras pessoas e grupos. Para incuti-la, é preciso:

2 Bom julgamento/expertise

O segundo fator essencial para conquistar a confiança é ser bem informado. “É preciso entender os aspectos técnicos do trabalho, bem como ter uma profundidade [vinda] da experiência”, destacam Zenger e Folkman. Isso significa:

Usar bom senso ao tomar decisões

Ter ideias e opiniões que fomentam confiança

Ser um consultor dos outros quanto à sua opinião

Ter conhecimento e expertise relevantes para alcançar resultados

Saber antecipar e responder rapidamente aos problemas

3 Consistência

O elemento final para conquistar confiança está ligado ao quanto os líderes fazem o que falam e o que dizem que farão. Conquistar confiança requer:

Relações e resultados

No estudo, os especialistas descobriram que ter nível igual ou maior do que 60% nos três fatores faz com que o nível de confiança dos outros seja perto de 80%.

“Estar acima da média nessas habilidades pode ter um efeito positivo profundo e, inversamente, estar abaixo da média pode destruir a confiança.”

Enquanto a análise da consultoria mostrou que ser inconsistente (contrário ao fator essencial três) impacta negativamente a confiança dos liderados (em cerca de 17 pontos percentuais), os relacionamentos são os que causam efeitos mais substanciais. Mesmo quando os relacionamentos tinham níveis baixos e tanto o julgamento quanto a consistência eram altos, a confiança caiu 33 pontos.

“Isso pode ser porque muitos líderes são vistos, ocasionalmente, como inconsistentes. Todos nós temos intenção de fazer coisas que não são feitas, mas uma vez que um relacionamento é danificado ou se nunca foi formado, é difícil para as pessoas confiarem”, explica a dupla.

Para quem quer se esforçar para conquistar confiança de quem está a sua volta, Zenger e Folkman indicam entender em qual desses é preciso maior desenvolvimento. Como o ideal é ser, ao menos, acima da média em todos, o foco no elo fraco é bastante efetivo.