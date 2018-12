Faça isto antes de sair de férias do trabalho, indica Sofia Esteves

São Paulo – Quando vamos sair de férias do trabalho, raramente pensamos como as coisas estarão quando voltarmos às atividades. No entanto, imagine que desagradável será encontrar assuntos pendentes e situações que poderiam ter sido resolvidas previamente. É claro que as férias são necessárias não apenas para a saúde do colaborador, mas também para seu desempenho profissional. Quem está cansado, estressado, não pode render todo seu potencial.



Tenho certeza que muitos profissionais estão ansiosos por esse momento. Por mais que se ame a profissão e é bastante satisfeito com a empresa e com o ambiente corporativo, não se pode negar que um período de descanso é bem-vindo, até como forma de celebrar as conquistas que se teve ao longo do ano e recarregar para mais um ano de trabalho! Mas, para que esses dias sejam bons para todo mundo, é muito importante que essa ausência seja planejada, assim, ninguém fica na mão ou em saia justa, seja com o gestor, com os colegas de trabalho ou com clientes.



Na hora de deixar o trabalho temporariamente, são necessários certos cuidados. Veja então algumas dicas:



Resolva os assuntos pendentes:



Isso inclui, especialmente, os e-mails que ainda estão sem resposta. Esvazie a sua caixa de entrada antes do seu período de descanso. Depois de respondidos, aproveite e ative a resposta automática do e-mail. A informação evita possíveis problemas, desconfortos e desgastes.



Oriente seu (s) substituto (s) de como desenvolver as atividades



Crie um roteiro explicativo sobre suas tarefas. Convém deixar uma planilha com procedimentos necessários no período, ações em andamento, prazos e contatos daqueles que precisam estar a par dessas atividades.



Anote todas as suas senhas



Pode parecer bobagem, mas muitos profissionais se esquecem de todas as suas senhas, como as de acesso, rede e e-mails quando retornam das férias. Portanto, anote todas. Você pode se deparar, no primeiro dia de trabalho, com um esquecimento geral de coisas simples, como por exemplo, iniciar o computador.



Faça um backup dos arquivos do computador



Tenha seguro os seus documentos para que não se perca nada importante. Vai que o seu colega de trabalho, que irá assumir as suas funções temporariamente, apague algum arquivo sem querer? Portanto, saia precavido de tudo!



Atualize-se



De vez em quando, acesse seu e-mail e a internet durante as férias e veja se há alguma novidade relevante no mercado ou na empresa. Assim quando voltar você não vai ficar surpreso ou parecer desatualizado.



Planeje seu retorno



Antes de sair em férias, liste o que você pretende fazer assim que retornar ao trabalho. As listas ajudam a gente a ter foco naquilo que precisamos fazer. Chegar ao trabalho e dar de cara com uma lista pré organizada do que é preciso executar no retorno já ajudará a entrar no pique de novo.



Essas sugestões podem colaborar a sair de férias tranquilo, sem aquela sensação de que algo ficou pendente! Esse é o nosso último bate papo em 2018. Agora nos encontraremos em 2019 com a energia renovada, prontos para arregaçar as mangas e construir um ano cheio de aprendizados e novos desafios de carreira! Feliz Ano Novo e um ótimo descanso!