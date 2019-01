Faça este treino se quiser falar melhor em público da próxima vez

São Paulo – Da mais “exata” à mais “humana” das carreiras, uma boa comunicação pode ser vantagem competitiva para qualquer profissional.

Na estreia da websérie Melhore a Sua Comunicação, produzida pelo Na Prática em parceria com EXAME, Malu Lange dá uma boa notícia aos tímidos e introspectivos: a habilidade de falar em público pode ser treinada.

O primeiro passo para quem quer desenvolver as competências ligadas a comunicação é identificar o que precisa ser melhorado nas suas apresentações e Malu sugere os caminhos para descobrir o ponto fraco da sua oratória.

A comunicação falada tem duas vertentes: conteúdo e expressão. Promover ajustes neste segundo aspecto melhora a entrega do primeiro ao público ouvinte. Ler em voz alta, fazer pausas respeitando a pontuação do discurso e atentar pata o nível de naturalidade da fala são algumas das dicas da instrutora do Na Prática.

Confira o vídeo introdutório e veja a seguir as 6 dicas para melhorar a sua comunicação: