São Paulo – Confira as principais notas sobre o que está acontecendo nas empresas por todo o Brasil, publicadas na revista VOCÊ RH de junho.

1. Casos de bullying e assédio sexual explodem no setor jurídico

São altos os índices de bullying e assédio sexual no setor jurídico. um estudo global realizado pela The International Bar Association (Associação Internacional de Profissionais de Direito), com 6 980 juristas de 135 países, concluiu que 30% dos empregados que atuam na área já sofreram assédio sexual e 58% foram vítimas de algum tipo de bullying.

No Brasil, a realidade é cruel: uma em cada três mulheres alegam ter sido assediadas sexualmente em relações de trabalho no setor jurídico — entre os profissionais do sexo masculino, o número é de um em cada 14. Apenas 22% dos entrevistados haviam participado de treinamentos específicos sobre bullying e assédio sexual.

