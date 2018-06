Expediente de segunda-feira na cervejaria revela tendência sem volta

São Paulo – Para quem só precisa de um computador e Wi-Fi para trabalhar, a semana pode começar bem diferente. Nesta segunda-feira, dia 11, o expediente foi na cervejaria Goose Island, em São Paulo, onde era possível sentar numa mesa ao ar livre, com frutas, água saborizada e café fresco disponíveis o dia todo.

Esse é só o começo de um dia normal para os profissionais que trabalham no WeWork. E, durante esta semana, a empresa levou a diversos locais de São Paulo uma degustação de como é essa experiência de coworking.

Com mais de 256 mil membros e 200 prédios globalmente, a empresa oferece espaços de trabalho compartilhados para um público variado, como startups, profissionais autônomos e até grandes companhias.

A WeWork chegou ao Brasil em julho de 2017 e, em um ano, já tem mais de 7 mil membros em 7 espaços no Rio de Janeiro e São Paulo. No segundo semestre, eles também chegam a Belo Horizonte.

Ao longo do dia na experiência do WeWork Week foi possível provar um pouco do que é a proposta da empresa, como cerveja e massagem à vontade. Em clima de Copa do Mundo, o fim do expediente teve até um torneio de pebolim.

Em seus espaços espalhados pelo mundo, seus membros pagam uma taxa mensal de ocupação e têm acesso aos serviços e confortos pensados para aumentar o bem-estar. A proposta da empresa é reimaginar o modelo de trabalho a partir da sua ambientação.

De acordo com Carolina Carioba, diretora de Talent Aquisition da WeWork para a America Latina, o ambiente de trabalho colaborativo não só afeta a qualidade de vida do funcionário, mas a produtividade das empresas.

“Hoje, prender a pessoa em uma mesa é a pior coisa que você pode fazer. Com os espaços flexíveis, a liberdade e interação com as outras pessoas fazem todo o processo de trabalho fluir melhor e problemas se resolvem mais rapidamente”, diz a diretora.

O ambiente mais descontraído apresenta outras vantagens. Sem uma mesa, não há como acumular papéis o que deixa as pessoas menos apegadas e territorialistas. “Você otimiza o espaço que tem, torna o trabalho mais eficiente e incentiva as pessoas a compartilhar mais”, explica Carolina durante o evento do WeWork Week.

Serviço

É possível agendar uma visita aos prédios por meio de formulário online e por telefone. O processo de adesão é todo online e os contratos duram no mínimo um mês.

Locais: 5 prédios em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Os endereços estão no site.

Preços: são três modalidades de espaço, a Hot Desk, Mesa Dedicada e Escritório Privativo. A primeira, que dá acesso ao uso dos serviços e espaços das áreas comuns, custa a partir de 800 reais por mês. Veja mais sobre os planos.

Comodidades inclusas: internet, café, limpeza diária, acesso 24h ao prédio, recepção, impressoras, serviço postal, cabines telefônicas, bicicletário, entre outros.