Existe ou não a crase? Neste caso você pode escolher, indica professor

Todo bom profissional, atento a detalhes na escrita e no discurso, precisa dedicar-se muito à semântica (sentido) das Preposições, Artigos e Regência.

Como consequência desses três vieses, um caso facultativo de Crase: antes de pronome possessivo feminino no singular.

Crase – em sentido mais amplo – é um fenômeno que se deu como parte da evolução da língua (dolor – door – dor; leer – ler). Em sentido mais restrito, a fusão da preposição “a” com os artigos “a” ou “as”, ou da preposição “a” com os pronomes demonstrativos “a(s), aquela(s), aquele(s), aquilo”.

O gramático Pablo Jamilk – com didática visão linguística na obra Português Sistematizado – traz a seguinte visão:

“O acento grave será facultativo diante de pronomes possessivos femininos que estiverem no singular e em função adjetiva, isto é, quando acompanharem um substantivo. Isso se dá, porque é discricionário o emprego do artigo como segundo determinante antes de pronomes possessivos. Entretanto, caso o pronome possessivo esteja em função substantiva ou esteja no plural, será necessário reavaliar a construção da sentença, pois poderá haver obrigatoriedade do emprego do acento, caso haja a justificativa para o emprego da preposição.”

Para ilustrar a situação acima, vejamos a presença opcional do artigo, antes de pronome possessivo – em função adjetiva – feminino no singular:

“Gosto de sua poesia.”

“Gosto da sua poesia.”

Com um verbo exigente da preposição “a”:

“Refiro-me a sua poesia.”

“Refiro-me à sua poesia.”

Agora, notemos no destaque o pronome possessivo feminino em função substantiva, sem acompanhar o substantivo:

“Gosto muito da sua poesia, mas não sou tão fã da minha.”

Antes do termo “minha”, deve haver o artigo; logo, não se concebe ali a facultatividade. No período abaixo, será usado o verbo exigente da preposição e- como consequência – veremos, também no destaque, a obrigatoriedade do acento indicador da crase:

“Refiro-me à sua poesia, mas não me refiro à minha.”

DIOGO ARRAIS

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa

