Exército tem 1.100 vagas. Veja mais 75 concursos com inscrições abertas

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Exército Brasileiro – Departamento de Educação e Cultura do Exército DECEX

São 1.100 vagas de nível médio para Escola de Sargento de Armas.

Salário: até 5.049,00 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

Marinha

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

SUL E SUDESTE

SP – Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP)

São 3 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9.004,09 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site

SP – Prefeitura de Valparaíso

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior, com cargos de procurador, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 15.770,00 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site

SP – Prefeitura Estância de Ilhabela

São 42 vagas de nível médio e superior para profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, biologia, farmácia, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, administração (pública ou de empresas), gestão de RH, engenharia, arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, direito, economia, estatística e gestão de políticas públicas.

Salário: até 6.035,07 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site da Vunesp

SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

São 35 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 8.842,28 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

SP – Hortoprev

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior para para os cargos de ajudante de serviços gerais, assistente técnico administrativo, fiscal previdenciário e assessor jurídico.

Salário: até 9.777,24 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.490,47 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Ribeirão Pires

São 5 vagas de nível fundamental e superior.

Salário: até 7.553,08 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site do Avança SP

SP – Prefeitura Municipal de Guarujá

São 3 vagas de nível superior para procurador jurídico municipal.

Salário: até 11.311,50 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site da Vunesp

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos

São 11 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Suzano

São 11 vagas de nível superior.

Salário: até 8.774,57 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site

SP – Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

São 69 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.400,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site RBO Concursos

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Há uma vaga para professor.

Salário: 16.454,57 reais

Inscrições: até 16 de março de 2020 pelo site da faculdade

SP – Prefeitura de Jundiaí

São 17 vagas de nível superior para os cargos de professor de educação básica I, educador esportivo e professor de Artes.

Salário: até 7.243,31 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de Mogi Mirim

São 5 vagas de nível superior para para analista legislativo (4 vagas) e jornalista.

Salário: até 5.196,00 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Vunesp

SP – Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para técnico de informática, advogado, técnico em saneamento, assistente social, técnico em segurança do trabalho, engenheiro e contador.

Salário: até 9.449,54 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Capão Bonito

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.500 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

SP – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Uma vaga para professor para o curso de Jornalismo.

Salário: até 11.069,17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site

RJ – Prefeitura de Itaguaí

São 754 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, arquiteto, supervisor educacional, entre outros.

Salário: até 16.171,50 reais

Inscrições: até 17 de março pelo site

RJ – Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde

São 783 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 13.800 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site

MG – Prefeitura de Claúdio

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.717,60 reais

Inscrições: até 4 de março, mais informações pelo edital

MG – Prefeitura de DAAE de Ouro Fino

São 189 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.057,66 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

MG – Prefeitura de Santa Fé de Minas

São 52 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.819,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site

MG – Prefeitura de Prata

São 138 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado e médico clínico.

Salário: até 14.496,65 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do Objetivas

MG – Prefeitura de Caraí

São 129 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.715,20 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site

MG – Prefeitura de Mariana

São 65 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Carbonita

São 52 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, procurador municial, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 20 de março pelo site

MG – Prefeitura de Crisólita

São 82 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para psicólogo, nutricionista e supervisor pedagógico.

Salário: até 9.947,27 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site do Seap Concursos

MG – Prefeitura de Dores do Indaiá

São 49 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, pedagogo e nutricionista.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 24 de março pelo site do Elo Assessoria

MG – Prefeitura de São Sebastião do Maranhão

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, contador e engenheiro civil.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 28 de março pelo site do Seap Concursos

PR – Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras

São 5 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, enfermeiro e médico, entre outros.

Salário: até 5.029,61 reais

Inscrições: até 4 de março pelo site

PR – Prefeitura de Porto Amazonas

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.516,12 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site

PR – Prefeitura de Cianorte

São 3 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para bibliotecário e psicólogo.

Salário: até 8.961,29 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Capanema

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.113,21 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site do Instituto Consulplan

PR – Prefeitura de Terra Roxa

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para dentista, médico generalista e cuidador.

Salário: até 16.100,00 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site

PR – Prefeitura de Braganey

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.469,55 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site

PR – Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, procurador municipal e engenheiro civil.

Salário: até 11.940,48 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site

PR – Prefeitura de Mallet

São 24 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 16.860,00 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site

PR – Prefeitura de Campo Largo

São 21 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10.754,32 reais

Inscrições: até 17 de março pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Carambeí

São 18 vagas de nível superior.

Salário: até 5.082,88 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

PR – Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 289 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.200 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do Nosso Rumo

PR – Prefeitura de Grandes Rios

São 127 vagas de nível médio e técnico.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Loanda

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, médico, entre outros.

Salário: até 13.309,14 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Criciúma

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.291,70 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site

SC – Prefeitura de Concórdia

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.410,85 reais

Inscrições: até 12 de março pelo site do Fepese

SC – Prefeitura de Bom Jesus

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.007,05 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site do Fundatec

SC – Prefeitura de Água Doce

São 9 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 18.623,24 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.236,87 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

SC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina

São vagas de nível médio e superior para Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Assistente Social, Médico, Psicólogo e Técnico Judiciário Auxiliar.

Salário: até 6.639,06 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Fundação Carlos Chagas

RS – Prefeitura de Campina das Missões

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.436,54 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de São Martinho

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.471,39 reais

Inscrições: até 5 de março pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Santo Antônio do Planalto

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.995,23 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site

RS – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

São 251 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médicos de diversas especialidades.

Salário: até 11.893,96 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site do Ibrasp

RS – Prefeitura de Nova Roma do Sul

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.683,52 reais

Inscrições: até dia 16 de março pelo site

RS – Prefeitura de Trindade do Sul

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

RS – Prefeitura de Alpestre

São 33 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.556,62 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Itapuranga

São 72 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 7.054,00 reais

Inscrições: até 17 de março pelo site do Idib

GO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mineiros

São 389 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.990,44 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

MS – Prefeitura de Ivinhema

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.641,77 reais

Inscrições: até 9 de março pelo site da Fundação Fafipa

MT – Prefeitura de Novo Horizonte do Norte

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para contador, assessoria jurídica e enfermeiro.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do Método e Soluções

MT – Prefeitura de Mirassol D’Oeste

São 112 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 18.728,15 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site

MT – Prefeitura de Cocalino

São 92 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10.418,16 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site Método e Soluções

NORTE E NORDESTE

AP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá

São 18 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.612,77 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do Quadrix

BA – Prefeitura de Serrinha

São 149 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 17 de março pelo site

PE – Câmara Municipal de Salgueiro

São 73 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e agente comunitário de saúde.

Salário: até 10.513,77 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site do Idib

PE – Prefeitura de Lagoa do Carro

São 193 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, contador, procurador.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

PE – Prefeitura de Abreu e Lima

São 522 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do FGV Projetos

PE – Prefeitura de Granito

São 40 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para Médico Plantonista, Nutricionista e Professor de Educação Física.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 27 de março pelo site

PE – Prefeitura de Araçoiaba

São 370 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site

PE – Prefeitura de Gravatá

São 515 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

TO – Prefeitura de Arraias

São 173 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.552,00 reais

Inscrições: até 20 de março, confira mais informações pelo edital

MA – Prefeitura de São Pedro dos Crentes

São 60 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

PI – Prefeitura de Teresina

São 6 vagas de nível superior.

Salário: até 8.142,00 reais

Inscrições: até 6 de março pelo site do Concursos FCC

PI – Prefeitura de Pio IX

São 79 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.900,00 reais

Inscrições: até 16 de março pelo site