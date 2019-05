Exército abre 450 vagas de concurso público. Confira essa e mais seleções

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos público scom inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Exército –

São 450 vagas para a escola preparatória de cadetes, que exigem nível médio. São 400 vagas para os homens e 50 para mulheres. Do quantitativo, 90 serão reservadas aos negros.

Salário: não informado

Inscrições :até 6 de junho pelo site do Exército

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Carapicuíba

São 154 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.383,80 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Valinhos

São 149 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As carreiras com mais vagas são agente administrativo II (30 vagas), guarda civil (30 vagas, sendo 24 para homens e 6 para mulheres), técnico em enfermagem (10), assistente social (5), enfermeiro (5), psicólogo (4), pintor de obras (3), pedreiro (3), analista de TI (3) e professor de educação física (3).

Salário: até 8.428,68 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Capivari

São 32 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Médicos, Veterinário, Odontólogo, Psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.147,48 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site do Ibam-SP

SP – Câmara Municipal de Piracicaba

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades são para advogado, motorista, agente administrativo, programador, agente legislativo, repórter fotográfico, técnico em contabilidade, administrador de rede, analista de sistemas, arquivista, designer gráfico e jornalista.

Salário: até 5.815,75 reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Mairiporã

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, bibliotecário, coordenador pedagógico, entre outros.

Salário: até 5.598,94 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Ibaté

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos de serviços gerais, atendente, telefonista, dentista, enfermeiro, médico e procurador jurídico.

Salário: até 6.139,38 reais

Inscrições: até 13 de junho pelo site da Vunesp

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

RJ – Prefeitura do Rio de Janeiro

São 99 vagas para nível superior.

Inscrições: até 24 de maio pelo site do Rio de Janeiro

MG – Prefeitura de Andrelândia

São 144 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para supervisor de ensino, médico e psicólogo educacional, entre outros.

Salário: até 10.175,29 reais

Inscrições: até 23 de maio pelo site IBGP Concursos

MG – Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde

São 70 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico e enfermeiro.

Salário: até 6,287,37 reais

Inscrições: até 29 de maio pelo site MS Concursos

MG – Prefeitura de Frei Inocêncio

São 98 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal de renda e tributos, médico, professor, psicopedagogo, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do Exame Consultores

PR – Prefeitura de Ribeirão Claro

São 4 vagas de nível superior para Médico Clínico Geral, Médico Generalista, Professor de Língua Estrangeira e Psicólogo.

Salário: até 7.969,98 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site

PR – Companhia Municipal de Habitação de Cascavel

São 15 vagas e de nível superior há oportunidades para arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, gestor de recursos.

Salário: até 5.633,34 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site IPPEC

PR – Prefeitura de Balsa Nova

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico pediatra, médico neurologista, farmacêutico bioquímico, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Exatus PR

PR – Prefeitura de Honório Serpa

São 45 vagas para os níveis fundamental, médio e técnico.

Salário: até 10.394 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Fauel

SC – Prefeitura de Biguaçu

São 37 vagas fundamental, médio e superior

Salário: 8.595,95 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site de Biguaçu

SC – Prefeitura de Barra Bonita

São 7 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, orientador social, médico, entre outros.

Salário: até 9.866,08 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site do Ameosc

SC – Prefeitura de Campo Belo do Sul

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos e professores de várias áreas.

Salário: até 13.359,05 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Indaial

São 5 vagas para médico clínico geral (10h e 20h), médico ortopedista, médico endocrinologista e médico pneumologista.

Salário: até 5.870,96 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site da prefeitura

SC -Ministério Público de Santa Catarina

São 23 vagas de nível superior.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de maio pelo site do MPSC

SC – Prefeitura de Peritiba

São 3 vagas de nível médio e superior para engenheiro civil, odontólogo e auxiliar de educação básica.

Salário: até 6.670,48 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site do NBS Provas

RS – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

São 154 vagas de nível superior em diversas cidades.

Salário: até 10.479,48 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Quadrix

RS – Prefeitura de Paverama

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, contador, médico, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 13.247,32 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Marau

São 50 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente comunitário de saúde, médico, licenciador ambiental, entre outros.

Salário: até 17.110,92 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site da Objetivas

RS – Prefeitura do Rio Pardo

São 48 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: 5.843,49 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de Nova Erechin

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 16.134,88 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site IBAM – Concursos

RS – Universidade Federal de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul

São 8 vagas de nível superior.

Salário: 19.985,24

Inscrições: até 27 de maio pelo site da UFSM

RS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

São 5 vagas de nível superior.

Salário: 9.600,2 reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site da UFRGS

CENTRO OESTE

GO – DF- Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar

São 6 vagas para os níveis técnico e superior.

Salário: até 8.260,48 reais

Inscrições: até 22 de maio pelo site do departamento de obras

MT – Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso

São 50 vagas de nível superior para analista de meio ambiente, Podem se candidatar profissionais formados em biologia, geografia, geologia, engenharia (diversos) e gestão ambiental.

Salário: até 7.003,16 reais

Inscrições: até 23 de maio pelo site

NORTE E NORDESTE

PE – Prefeitura de Vertente do Lério

São 3 vagas de nível superior para médico clínico geral.

Salário: até 8.340,00 reais

Inscrições: presencialmente na Prefeitura Municipal de Vertente do Lério até 17 de maio. Confira o edital

PB – Prefeitura de Santa Terezinha

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil e médico.

Salário: até 8.250,00 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Facet Concursos

PB – Prefeitura de Cuité

São 142 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de maio pelo site de concursos da Universidade da Paraíba.

PB – Prefeitura de Solânea

São 121 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador jurídico, bioquímico, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 7.600,00 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site do CPCON

PI – Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios

São 349 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site Crescer Concursos

AP – Universidade Federal do Amapá (Unifap)

São 65 vagas de professores substitutos para diversas cidades, com foco em áreas como Jornalismo, Engenharia Civil, Administração, Letras e Relações Internacionais.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site

RO – Prefeitura de Cerejeiras

São 79 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Psicólogo, assistente social,médito veterinário.

Salário: até 7.750,00 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site RH Consult

PA – Prefeitura de Rurópolis

São 412 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para biólogo, analista fiscal tributário, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, pedagogo, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 10 de junho pelo portal Fadesp

MA – Prefeitura de Brejo da Areia

São 200 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador, fiscal de tributos, advogado, assistente social, professor, educador físico, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site Crescer Concursos

RN – Universidade Federal Rural do Semi-Árido

São 6 vagas de nível superior para professores.

Salário: 6.244,68 reais

Inscrições: até de 20 de maior pelo site da Ufersa