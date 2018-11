Excelsior! As frases mais inspiradoras de Stan Lee para sua carreira

São Paulo – “Continue indo em frente, e se for hora de ir, é a hora. Nada dura para sempre”, disse Stan Lee, roteirista, editor e criador de heróis da Marvel, durante entrevista para a Playboy em 2014.

Nesta segunda-feira, Stan Lee faleceu aos 95 anos, após anos lutando contra diversas doenças, como pneumonia e problemas de visão, de acordo com o site TMZ. Ele deixou um enorme legado, com a criação de centenas de super-heróis durante sua carreira criativa que se estendeu por mais de cinco décadas.

Ele começou a Marvel com Jack Kirby em 1961 com o primeiro quadrinho do Quarteto Fantástico. Depois, eles criaram alguns dos personagens mais icônicos da ficção, como o Homem-Aranha, o Hulk e os X-Men.

Com uma atitude positiva e sempre muito comprometido com seu trabalho, Lee inspirou seus fãs ao longo dos anos, com seus desenhos e também com suas palavras.

Para recordar sua sabedoria, confira algumas frases inspiradoras do artista:

“Meu lema é ‘Excelsior’. É uma palavra antiga que significa ‘para cima e para a frente para a maior glória’. Está no selo do estado de Nova York. Continue indo em frente, e se for hora de ir, é a hora. Nada dura para sempre” Em entrevista para a Playboy em 2014

“A vida nunca está completa sem seus desafios” Em entrevista para a Playboy em 2014

“Eu costumava ficar envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos enquanto outras pessoas estavam construindo pontes e indo para carreiras médicas. E então eu comecei a perceber: o entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Sem isso elas podem ir ao fundo do poço. Eu sinto que se você consegue entreter as pessoas, você está fazendo uma boa coisa” Em entrevista para o Washington Post

“A maioria das pessoas diz ‘mal posso esperar a aposentadoria para jogar golfe’, ou passear de yatch ou o que quer que elas façam. Bem, seu eu estivesse jogando golfe, eu iria querer acabar a partida para ir embora e sonhar com um novo programa de TV” Em entrevista para o portal theartsdesk.com

“Eu não sei o que raios eu serei daqui cinco anos. Talvez esteja produzindo filmes, talvez em uma esquina vendendo maçãs. Eu não sei, mas estou me divertindo para caramba” Em entrevista para o portal IGN em 2000

“Por anos, as crianças me perguntam qual o maior superpoder. Eu sempre digo sorte. Se você é sortudo, tudo funciona. Eu fui sortudo” Em entrevista para o Hollywood Reporter em 2016

“Tudo o que pensava quando escrevia minhas histórias era ‘espero que esses quadrinhos vendam, assim posso manter meu emprego e continuar pagando o aluguel’. Nunca em um milhão de anos eu teria imaginado que aquilo se tornaria o que é hoje” no Bussiness Insider

“Eu não tenho inspiração. Eu apenas tenho ideias. Ideias e prazos” em entrevista no Washington Post

“É divertido fazer algo que nunca foi feito antes” em entrevista no Washington Post

Veja o vídeo da Marvel em homenagem ao legado de Stan Lee: