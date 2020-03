Ex-recrutador do Google dá dicas para se sair bem na entrevista online

Pratique antes de fazer a entrevista e leve em consideração algumas técnicas. Em vez de olhar para a pessoa com quem está falando, tente olhar para a câmera, para dar a ilusão de contato visual.

É melhor descobrir essas coisas em uma “entrevista” com um amigo do que em uma vídeo chamada com a pessoa que você espera que o contrate.

Thach Tak Nguyen, que trabalhou com recrutamento em empresas de tecnologia como Airbnb e Google, e agora é o Chief Talent Officer da SWORD Health, recomenda dar outro passo.

“Uma vez uma candidata perguntou se poderia fazer um teste comigo para garantir que não houvesse problemas técnicos”. Segundo ele, isso não apenas provou o quanto ela estava interessada, mas também desenvolveu uma oportunidade para os dois criarem uma conexão, algo difícil de fazer em uma entrevista virtual.

Outra dica é se atentar ao seu visual. Só porque você está em casa, não significa que não há problema em marcar uma entrevista de emprego remota com cabelos não escovados, vestindo uma camiseta inapropriada e calças de moletom. Escolha usar o mesmo tipo de roupa que usaria para uma entrevista pessoalmente.

Tente também encontrar um local com boa iluminação, idealmente com uma janela à sua frente ou ao lado.