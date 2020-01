Evento tem 300 vagas de desenvolvedores com salários de até R$ 13 mil

São Paulo – O Cubo Itaú abre seu espaço para fazer a ponte entre profissionais desenvolvedores e grandes empresas que possuem mais de 300 vagas abertas para todos níveis de experiência.

A iniciativa faz parte do programa Cubo For Devs, que vai criar oportunidades de formação e aprimoramento de experiências na área de tecnologia.

A primeira etapa será o #TechTalents, em parceria com o Gama Academy, com a seleção para vagas em companhias como Dasa, Itaú, Cogna, VLI e brMalls.

Com as inscrições abertas até o dia 13 de janeiro, mais de 4 mil pessoas já se cadastraram e mil já completaram a fase de testes.

Ao se inscrever no site, os candidatos passarão por testes técnicos e comportamentais. Também será avaliado o nível de inglês, mas nem todas as vagas exigem a língua. Os selecionados serão convocados para o evento presencial, onde passarão por entrevistas com recrutadores.

Com vagas remotas e presenciais, a faixa salarial dos postos está entre 4 mil e 13 mil reais e os benefícios variam de acordo com a política de cada empresa.

Além dos empregos, o programa terá três eventos online para debates de temas relevantes a carreira em tecnologia com participação de profissionais de destaque. A primeira começa nesta quinta-feira, dia 9, às 16h.

Segundo Rodolfo Zhouri, head de Corporates no Cubo Itaú, o novo programa visa ser um movimento para aproximar talentos da área, auxiliando a desenvolver talentos no Brasil. Ele conta que o próximo passo será uma iniciativa para formação de mão de obra.

“Queremos que o Cubo seja um ponto de conexão, onde podemos gerar conteúdo para as pessoas e fazê-las se engajarem entre si. Não é apenas um programa de recrutamento, mas uma parte do programa”, conta.

Para mais informações, acesse o site do programa.