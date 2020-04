Evento online ensinará principais tendência de carreira de graça

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

A adaptabilidade, sem sombra de dúvidas, será uma das Soft Skills mais requisitadas pelas empresas pós-pandemia. A crise afetou e continuará transformando o comportamento da sociedade – e os profissionais terão que se manter atualizados para acompanhar os novos movimentos!

Apenas a criatividade pode fazer da adaptação um processo simples e produtivo, já que ao invés de focar no negativo, a criatividade busca criar com o que se tem.

Com as mudanças de consumo e a recessão econômica que vamos atravessar, novos negócios terão que surgir, assim como novas formas de vender e gerenciar os negócios já existentes. As empresas vão precisar – e muito – de times criativos para recuperar os prejuízos do isolamento social.

A criatividade é estimulada pela curiosidade que nos convida a querer aprender coisas novas e na era do ágil, além de fundamental saber aprender a aprender, ainda teremos que fazer isso rápido! Ou seja, não dá para esperar a quarentena acabar para voltar a investir na sua carreira.

Quando tudo isso passar, as empresas esperam que seus times estejam prontos para uma nova e importante jornada rumo à recuperação das empresas.

A boa notícia é que uma das tendências que a pandemia acelerou foi o compartilhamento de saberes. Milhares de empresas disponibilizaram seus cursos de forma gratuita ou a valores acessíveis.

Seguindo a importância desse movimento, o Grupo Companhia de Talentos se uniu as maiores empresas e personalidades do mercado para compartilhar as principais tendências de carreira dos próximos tempos, além de dicas para os jovens que estão começando a trilhar sua carreira profissional em meio à crise.

O evento online “A Maior Live de Carreira do Mundo” contará com consultores e profissionais renomados, como a Presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano e o CEO da NIdeias, Nizan Guanaes, além de Ana Paula Padrão e Bernardinho, que vão compartilhar seus conhecimentos sobre como lidar com as fake News no mundo VUCA e se tornar um profissional de alta performance.

Você também terá acesso aos ensinamentos de profissionais que alcançaram o sucesso em grandes empresas como, Unilever, Itaú, P&G, Ambev, Johnson &Johnson, Next, Suzano, PwC, Bradesco, Nestlé, Cargill, Btg Pactual, McKinsey, entre outros.

Serão 24 horas de programação online, entre os dias 22 e 23 de abril, aonde vamos abordar importantes temas, como: gestão em tempos de crise, desbloqueio criativo, como ser protagonista da sua carreira e, tão importante quanto, como lidar com a ansiedade.

Além disso, teremos bate-papos sobre como aplicar a empatia e o networking na carreira e diálogos com referências de cada tema sobre o cenário dos profissionais LGBT+ e das mulheres negras no mercado de trabalho.

Também vamos receber o Mark Maletz, da Harvard Business School compartilhando o que as escolas de negócios esperam dos jovens talentos. Esse é um grande e ousado projeto social, que contará com a cobertura da Exame como mídia oficial, visando levar esperança e conhecimento para milhares de universitários e recém formados, que nunca viveram uma crise.

